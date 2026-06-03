حسین کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه ریزی بسیار خوبی برای برگزاری جشن ها و برنامه های دهه امامت و ولایت در استان بوشهر صورت گرفته و در ایام منتهی به عید غدیر برگزاری این برنامه ها به اوج رسیده است.

وی با اشاره به برگزاری جشن های غدیر در نقاط مختلف شهری و روستایی استان بوشهر همزمان با عید سعید غدیر خم بیان کرد: در مجموع در بیش از ۴۴۰ شهر و روستای استان بوشهر برنامه های جشن غدیر برگزار می شود.

برگزاری ۴۴ عنوان برنامه شاخص

دبیر اجرایی بنیاد غدیر استان بوشهر از برگزاری ۴۴ عنوان برنامه شاخص عید غدیر در بوشهر خبر داد و اضافه کرد: مراسم و برنامه های متنوعی در خیابان ها، میادین، فضاهای باز و آزاد و ... در قالب های متنوع با حضور گسترده مردم در حال برگزاری است.

وی ترویج فرهنگ غدیر و معرفی فرهنگ علوی را از مهمترین رویکردها در برگزاری مراسم و برنامه های عید غدیر دانست و افزود: برگزاری جشن خانگی غدیر، برپایی ایستگاه های صلواتی، اطعام علوی، توزیع شیرینی، اجرای سرودهای غدیر، مسابقه کتابخوانی از متن خطبه غدیر از جمله برنامه های این ایام است.

برگزاری فعالیت ها به صورت مردمی

کارگر تاکید کرد: رژه موتورسواران غدیر، برگزاری پیاده‌روی و کاروان‌های شادی غدیر، اجاره کامل نانوایی‌ها توسط خیران جهت پخت و توزیع نان صلواتی، انجام ویزیت رایگان و توزیع اقلام فرهنگی نظیر پرچم، پوستر، جوایز دانش‌آموزی و کتب خطبه از دیگر برنامه ها است.

وی با اشاره به فعالیت های بنیاد غدیر در قالب فعالیت های مردم و با مشارکت و مدیریت مردم افزود: بنیاد بین‌المللی غدیر در ۲۷ شهر استان بوشهر دارای دفتر نمایندگی رسمی است.