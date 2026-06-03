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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

ادعاهای وزیر خارجه آمریکا نمی‌تواند دنیا را از جنایات آنها منحرف کند

ادعاهای وزیر خارجه آمریکا نمی‌تواند دنیا را از جنایات آنها منحرف کند

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: ادعاهای بی‌اساس وزیر خارجه آمریکا علیه ایران نمی‌تواند دنیا را از واقعیت جنایات آنها منحرف کند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس در واکنش به ادعای وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کنگره، که ایران را متهم به تلاش برای ترور مقامات آمریکایی کرده بود، نوشت:

«کافر همه را به کیش خود پندارد.

ادای قربانی درآوردن، نمی‌تواند جنایات جنگی سبعانه، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت که شما علیه ملت ایران مرتکب شده‌اید را سفیدشویی کند».

شایان ذکر است مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کنگره در بخشی از لفاظی‌ها علیه ایران، مدعی شده بود که ایران به دنبال ترور مقامات آمریکایی است.

کد مطلب 6849033
هادی رضایی

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