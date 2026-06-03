برگزاری نخستین نشست سازمان ملل متحد با موضوع حکمرانی هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه رسمی اتحادیه بینالمللی مخابرات، سازمان ملل متحد از برگزاری نخستین نشست با موضوع گفتوگوی جهانی درباره حکمرانی هوش مصنوعی در روزهای ۶ و ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ در شهر ژنو سوئیس خبر داد.
این رویداد با حضور نمایندگان دولتها، رهبران صنعت فناوری، دانشگاهیان و سازمانهای جامعه مدنی برگزار میشود و هدف آن شکلدهی به چارچوبی فراگیر برای همکاری جهانی در زمینه حکمرانی هوش مصنوعی اعلام شده است.
به گفته متولیان رویداد، این نشست در شرایطی برگزار میشود که هوش مصنوعی با سرعتی بیسابقه در حال تغییر اقتصاد، ساختارهای اجتماعی و زندگی روزمره انسانهاست. سازمان ملل متحد تأکید کرده است که فرصتها و چالشهای ناشی از این فناوری ماهیتی فرامرزی دارند و هیچ کشوری به تنهایی قادر به مدیریت کامل پیامدهای آن نیست. از همین روی، گفتوگوی جهانی حکمرانی هوش مصنوعی با هدف تضمین مشارکت همه کشورها در فرآیند سیاستگذاری و جلوگیری از انحصار تصمیمگیری در اختیار معدودی از قدرتهای حوزه فناوری شکل گرفته است.
این ابتکار بر اساس مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز شده و به عنوان بستری رسمی برای گفتوگو میان دولتها، بخش خصوصی، مراکز علمی و نهادهای مدنی درباره همکاریهای بینالمللی، تبادل تجربیات و بررسی الگوهای حکمرانی هوش مصنوعی فعالیت خواهد کرد.
برنامه نخستین دوره این رویداد شامل نشستهای سطح عالی، نشستهای تخصصی موضوعی و رویدادهای جانبی میشود. همچنین «پنل مستقل علمی بینالمللی هوش مصنوعی» در جریان این رویداد، گزارش اولیه خود را درباره وضعیت و روندهای کلیدی این فناوری ارائه خواهد کرد که انتظار میرود به یکی از اسناد مرجع در مباحث جهانی مربوط به تنظیمگری هوش مصنوعی تبدیل شود.
از جمله چهرههای حاضر در این نشست میتوان به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، دورین بوگدان-مارتین، دبیرکل اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU)، خالد العنانی، مدیر کل یونسکو، و آماندیپ سینگ گیل، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور فناوریهای دیجیتال و نوظهور اشاره کرد. نمایندگان دائم کشورهای السالوادور و استونی در سازمان ملل نیز در فهرست سخنرانان این رویداد قرار دارند.
برگزاری این نشست همزمان با «مجمع جهانی جامعه اطلاعاتی ۲۰۲۶» (WSIS Forum 2026) و اجلاس جهانی «AI for Good» اتحادیه بینالمللی مخابرات صورت میگیرد؛ سه رویدادی که در فاصله ۶ تا ۱۰ ژوئیه در ژنو برگزار خواهند شد و تمرکز مشترکی بر آینده فناوریهای دیجیتال، حکمرانی داده و توسعه مسئولانه هوش مصنوعی دارند.
سازمان ملل اعلام کرده است که همه برنامههای این نشست به صورت زنده از طریق «UN WebTV» پخش خواهد شد. ثبتنام رسانهها برای حضور در این رویداد نیز تا ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶ ادامه دارد.
کارشناسان این رویداد را یکی از مهمترین تلاشهای چندجانبه برای ایجاد اجماع جهانی درباره قواعد، استانداردها و اصول حاکم بر توسعه و استفاده از هوش مصنوعی ارزیابی میکنند؛ حوزهای که در سالهای اخیر به یکی از اصلیترین موضوعات سیاستگذاری فناوری در سطح بینالمللی تبدیل شده است.
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