سید محمدعلی کشمیری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، جشن بزرگ «مهمونی عید غدیر» با مشارکت دستگاههای اجرایی، مجموعههای فرهنگی و گروههای مردمی در بجنورد برگزار خواهد شد.
شهردار بجنورد افزود: این جشن روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه از ساعت ۱۷ تا ۲۳ در خیابانهای حاشیه میدان شهید برگزار میشود و شهروندان میتوانند در فضایی سرشار از شور، نشاط و معنویت در این مراسم حضور یابند.
وی با اشاره به برنامههای متنوع این رویداد گفت: اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی، مسابقات خانوادگی، غرفههای فرهنگی، برنامههای ویژه کودکان و نوجوانان، پذیرایی مردمی و اجرای برنامههای هنری از جمله بخشهای پیشبینی شده برای این جشن بزرگ است.
کشمیری خاطرنشان کرد: عید غدیر یکی از مهمترین مناسبتهای دینی مسلمانان است و شهرداری بجنورد تلاش کرده با برگزاری این جشن مردمی، زمینه گرامیداشت هرچه باشکوهتر این عید بزرگ و تقویت همدلی و مشارکت اجتماعی را فراهم کند.
وی از عموم شهروندان دعوت کرد با حضور در «مهمونی عید غدیر»، در این جشن بزرگ خانوادگی و مردمی مشارکت کنند.
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