از نارسایی‌ کلیوی تا سرطان؛ سوغات درختان توت شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرارو نوشت: تهران به درختهای توت خود شهرت دارد و از قدیمالایام سوغات این شهر، همان توت سبزی بود که این روزها هم خیابانها را آلوده کرده و به محل تجمع مگسهای سفید (سفید بالکها) بدل شده و هم در همجواری با آلودگی تهران و ترکیب با گوگرد، نیتروژن و اکسید سولفات، سیستم گوارش پایتختنشینان را هدف گرفته است.
درختان و باغات توت از روزگاران گذشته جزو بافت تهران بودهاند. در ابتدای دهه ۹۰ نیز کاشت گسترده درختان توت، گردو و زیتون در راستای جذب سرب موجود در هوای شهر کلید خورد. همان درختانی که شاید در گذشته میزبان مردم بودند اما با گسترش شهرنشینی و آلودهتر شدن هوای پایتخت، سلامت جامعه را هم نشانه گرفتهاند. بهطوری که پزشکان و کارشناسان سلامت هر ساله درباره لزوم خودداری مصرف توت از این درختان هشدار میدهند و شهرداری نیز از چند سال اخیر برای ریشهکن کردن مگسهای سفید چارهاندیشی میکند.
اما آمار مراجعه به اورژانس به دلیل مشکلات گوارشی –از اسهال و استفراغ گرفته تا ضعف عمومی- همچنان بالاست و هشدار پزشکان به قوت خود باقیست. علاوه بر این، توتهای رسیدهای که روی زمین میافتند، علت جذب حشراتی میشود که برخی از طریق دهان، بینی، چشم یا گوش وارد بدن شده و به مشکلات تنفسی و آلرژیهای شدید منجر خواهند شد.
در همین راستا، ایرج خسرونیا، فوقتخصص بیماریهای گوارش و کبد، رئیس جامعه متخصصین داخلی کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به فرارو گفت: چیدن و مصرف توت از باغات و مناطق خارج از شهرهای شلوغ هیچ اشکالی از لحاظ بهداشتی و سلامت ندارد اما مصرف آن در محیطهای داخل شهر، بهویژه درختان واقع در وسط یا کنار خیابانها میتواند با مخاطرات بهداشتی همراه باشد.
این فوقتخصص بیماریهای گوارش ادامه داد: با توجه به آلودگی هوای شهرهای بزرگ مانند تهران و سایر کلانشهرها، علاوه بر میکروبها و ویروسها ممکن است مواد سمی نیز در فضا منتشر شود که با بارش باران یا حتی نم باران، این آلودگیها روی سطح میوهها مینشیند. رئیس جامعه متخصصین داخلی کشور افزود: برخی افراد بدون شستوشوی کافی، اقدام به مصرف مستقیم این میوهها میکنند که منجر به بروز علائمی مانند اسهال، استفراغ و ضعف عمومی میشود.
او همچنین تاکید کرد: مردم از مصرف این میوهها در محیطهای شهری خودداری کنند، زیرا علاوه بر آلودگی هوایی، آلودگیهای سطح زمین نیز وجود دارد که با گرد و غبار ترکیب شده و وارد دستگاه گوارش میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به مخاطبان فرارو هشدار داد: مصرف توتهای آلودهای که در شهر تهران وجود دارد، منجر به مشکلات گوارشی و در موارد شدیدتر، حتی بیماریهای مزمن مانند دیابت، سرطان و نارساییهای کلیوی، قلبی و کبدی میشود. همچنین افراد با بیماریهای زمینهای که در شرایط ضعف بدنی قرار دارند، با مصرف این میوههای آلوده، حتی با یک اسهال شدید هم با خطر مرگ مواجهند.
خسرونیا با اشاره به بارانهای اسیدی و آلودگیهای هوای شهر تهران بیان کرد: این بارشها حاوی ترکیبات اسیدی، شیمیایی، میکروبی و سایر آلایندهها هستند که از طریق هوا بر سطح مواد غذایی و میوهها مینشینند. او در ادامه توصیه کرد: شهرداری اکیدا باید از کاشت درختان میوه مانند توت در معابر عمومی و خیابانها خودداری کند و به جای آن از درختان زینتی استفاده شود.
نظر شما