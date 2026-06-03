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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

ضرورت احیا و برگزاری باشکوه برنامه‌های جشن عید غدیر در سراسر کشور

ضرورت احیا و برگزاری باشکوه برنامه‌های جشن عید غدیر در سراسر کشور

قم- استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر جایگاه ممتاز عید سعید غدیر خم در میان اعیاد اسلامی گفت: احیای هرچه باشکوه‌تر این مناسبت از مهم‌ترین وظایف دینی و فرهنگی جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

حجت الاسلام والمسلمین حبیب‌الله فرحزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت عید سعید غدیر خم در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: عید غدیر در روایات اهل‌بیت(ع) به عنوان عیدالله‌الاکبر معرفی شده و جایگاهی دارد که هیچ‌یک از اعیاد دیگر در طول سال با آن قابل مقایسه نیست.

وی افزود: در منابع روایی، غدیر به ماهی تشبیه شده که در میان ستارگان می‌درخشد و این تعبیر نشان‌دهنده عظمت و برجستگی این روز بزرگ در منظومه مناسبت‌های دینی است.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه توجه به معارف غدیر نباید به یک روز محدود شود گفت: لازم است علاوه بر اهتمام به اعمال و مناسک ویژه عید غدیر، برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی متناسب با این مناسبت در روزهای متوالی برگزار شود تا پیام ولایت بیش از پیش در جامعه تبیین شود.

وی ادامه داد: احیای باشکوه عید غدیر و گسترش فرهنگ شادی مؤمنانه در این ایام، زمینه آشنایی هرچه بیشتر نسل‌های مختلف با جایگاه امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) و حقیقت واقعه غدیر را فراهم می‌کند.

روایات از فضیلت‌های کم‌نظیر غدیر حکایت دارد

فرحزاد با اشاره به برخی روایات نقل شده از امام رضا(ع) اظهار کرد: در احادیث اهل‌بیت(ع)، فضیلت‌های بزرگی برای روز غدیر بیان شده که نشان‌دهنده عظمت این عید الهی است.

وی افزود: بر اساس این روایات، روز غدیر از روزهایی است که رحمت الهی به شکل ویژه شامل حال بندگان مؤمن می‌شود و زمینه آمرزش و بهره‌مندی از الطاف الهی بیش از سایر اوقات فراهم است.

استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: در روایات همچنین به آثار و برکات معنوی فراوان این روز اشاره شده و مؤمنان به بهره‌گیری از فرصت‌های معنوی عید ولایت توصیه شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: توجه به این آموزه‌ها می‌تواند زمینه تعمیق باورهای دینی و تقویت پیوند جامعه با فرهنگ ولایت و امامت را فراهم کند.

احیای غدیر نیازمند مشارکت عمومی است

فرحزاد با تأکید بر ضرورت گسترش برنامه‌های مردمی عید غدیر گفت: همه اقشار جامعه می‌توانند متناسب با ظرفیت و توان خود در برگزاری مراسم، جشن‌ها و برنامه‌های مرتبط با این عید بزرگ سهیم باشند.

وی افزود: هر میزان که فضای جامعه در ایام غدیر با برگزاری محافل فرهنگی، جشن‌های مردمی و برنامه‌های معرفتی همراه شود، آثار و برکات آن در زندگی فردی و اجتماعی نمایان‌تر خواهد شد.

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: عید غدیر فرصتی ارزشمند برای ابراز محبت به ساحت پیامبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) و خاندان عصمت و طهارت(ع) است و شایسته است این مناسبت با شکوه هرچه بیشتر گرامی داشته شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با مشارکت گسترده مردم و فعالان فرهنگی و مذهبی، مراسم و برنامه‌های عید سعید غدیر خم در سراسر کشور با شکوهی درخور این عید بزرگ اسلامی برگزار شود.

کد مطلب 6849073
مهدی بخشی سورکی

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