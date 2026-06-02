جشنواره «روایت علوی» پلی میان هنر، کلام شیعه و جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از پوستر اصلی و بخشهای مختلف جشنواره «روایت علوی» در سه بخش نقالی و پردهخوانی، هنرهای تجسمی و نگارگری و شعر علوی صبح امروز سهشنبه ۱۲ خرداد با حضور هنرمندان مختلفی چون شیرین امامی، الهه تاجیک، حجالاسلام سیدمحمدرضا میرتاجالدینی، محمدحسین معجونی، قاسم صرافان، امیرحسین آقامیری، محمدمهدی معماریان، حامد شبخیز رئیس سازمان بسیج هنرمندان، ابوالفضل ورمزیار، حجتالاسلام جواد محمدزمانی، محمدجواد شرافت و هنرمندان و مسئولان مختلف در تالار مشاهیر مجموعه تئاترشهر تهران برگزار شد.
ساخت پلی میان کلام شیعه، هنر و نیازهای جامعه
در آغاز این مراسم و پس از خوانش سرود ملی و قرائت قرآن دبیر جشنواره حجتالاسلام سید محمدجواد جلالی با خوشآمدگویی به حاضران در مراسم عنوان کرد: جشنواره «روایت علوی» یک رویداد نیست، ما سالیانی است که در موسسه سرو امید کار تحقیق و پژوهش را برای برگزاری چنین جشنوارهای پیگیری کردهایم. هدف اول جشنواره این است که از تحقیق حوزه علمیه نوری بتاباند به جاهایی که کمتر در نگاه هنرمندان دیده شده است. بسیاری از مفاهیم شهرت داشته است و دستمایه بسیاری از هنرمندان برای فعالیت قرار گرفته است؛ مانند موضوعاتی نظیر خیبر و غدیر. اما قضایای بسیار دیگری هم وجود دارد که کمتر از آن شنیده شده و در میراث شیعه کمتر اثر هنریای از آن وجود دارد و دچار غربت شده است.
وی ادامه داد: ما با پشتوانه علمی افرادی متخصص در حوزه علمیه اقدام به آمادهسازی پژوهش میکنیم و آن را در اختیار هنرمند قرار میدهیم تا با ذوق و نگاه خویش آن را خلق کند. اگر این تبدیل به یک جریان شود، میتواند به یک میراث بزرگ بدل شود. ما این میراث را تنها برای آینده نمیخواهیم بلکه در تلاشیم تا این هنر را کارآمد کنیم تا این جشنواره بتواند پلی میان گزارههای کلامی شیعه، هنر و نیازهای امروز جامعه ما بسازد. افق ما افق بینالمللی است و فکر میکنیم که از رویداد سوم به سراغ این برویم که جشنواره در سطح جهانی برگزار شود.
جلالی در پایان با اشاره به استقبال از این جشنواره ابراز کرد: این دوره از جشنواره «روایت علوی»، «غدیر انقلاب» نام دارد و دور بعدی آن در شهریور و با محوریت حضرت خدیجه (س) برگزار میشود. تا به امروز بیش از پانصد اثر به جشنواره رسیده است و بیش از صد و پنجاه اثر از آن مربوط به حوزه هنرهای تجسمی است.
غدیر صرفا یک حادثه تاریخی نیست
پس از آن حجتالاسلام سیدمحمدرضا میرتاجالدینی معاون امور استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره اهمیت این جشنواره گفت: جشنواره «روایت علوی» جشنواره ارزشمندی است و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و حجتالاسلام موسیپور توجه ویژهای به این جشنواره دارند. ما در ستاد امامت و ولایت برنامههای مختلفی داریم که در میان آنها این جشنواره اهمیت ویژهای دارد. پیش از برگزاری این جشنواره سمینار ویدئویی با همه روسای دفاتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شده است.
وی افزود: غدیر خم و برنامههایش صرفا یادآور یک حادثه تاریخی نیست بلکه غدیر در هندسه معرفتی اسلام مجموعهای از فکر و باور و تمدن در خود نهفته دارد. غدیر اوج تبلیغ مسأله امامت و ولایت است که تداوم رسالت را تضمین میکند و این امر جهان اسلام را به آن مرتبه میرساند که پیوند نبوت و امامت و تداوم آن به یک هدایت مستمر و پایدار در صراط مستقیم گره بخورد. بازخوانی غدیر یک بررسی تاریخی نیست بلکه بازخوانی یک مجموعه فکری و تمدنی در جهان اسلام است. از اینجا نقش هنر را به خوبی درک میکنیم، هنر که زبان نافذ است میتواند در تثبیت این مفاهیم بسیار موثری باشد. غدیر یک مفهوم اجتماعی و جمعی در مردم ایران است. نقش هنر این است که این مفاهیم را از حالت خشک در بیاورد و انسان را به جایگاهی برساند که گویی با آن حادثه زندگی میکند.
پس از آن از پوستر کلی نخستین جشنواره ملی «روایت علوی» رونمایی شد.
در ادامه و با حضور مرشد محمدحسین معجونی، مرشد ابوالفضل ورمزیار، حسین ظاهری و حامد شبخیز رئیس سازمان بسیج هنرمندان از پوستر بخش نقالی این جشنواره رونمایی شد.
اجراهای نقالی این جشنواره از ۱۶ تا ۱۸ خرداد ساعت ۱۹ در محوطه تئاترشهر برگزار میشود.
در ادامه حجتالاسلام محمدمهدی معماریان نویسنده کتاب «بهشت غدیر» پیش از رونمایی از این اثر گفت: هیچ چیز به اندازه هنر نمیتواند چیزی را ماندگار کند. غدیر پیام عمومی رسول الله است که همه پدران آن را به فرزندان خود خبر میدهند و همه حاضران آن را به غایبان میرسانند؛ اینگونه نبوده است که این پیام تنها به برخی اختصاص داشته باشد. این مسیر ادامه دارد و پس از غدیر، به حضرت خدیجه (س) پرداخته میشود و پس از ایشان هم به سراغ مادران ائمه اطهار میرویم.
در ادامه از پوستر این بخش با تصویری از کتاب «بهشت غدیر» که شامل دوازده روایت از غدیر است رونمایی شد.
میرتاجالدینی نیز در ادامه با اشاره به آثار متعدد درباره شخصیت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) گفت: اندیشمندان و نویسندگان بسیاری، چه مسلمان و چه غیرمسلمان، درباره شخصیت والای حضرت علی (ع) قلم زدهاند. در میان پژوهشگران ایرانی، علامه امینی جایگاه ویژهای دارد و در میان نویسندگان غیرمسلمان نیز جرج جرداق با اثر ماندگار «صدای عدالت انسانی» نمونهای برجسته است. جرج جرداق که یک نویسنده مسیحی بود، در آثار خود از عظمت شخصیت حضرت علی (ع) سخن گفته و او را شخصیتی فراتر از مرزهای دینی و مذهبی معرفی میکند.
اهمیت صفت انفاق در نزد امیرالمومنین
پس از آن امیرحسین آقامیری نقاش و نگارگر در سخنانی گفت: باتوجه به چند سالی که در حوزه نگارگری قلم زدهام به نتیجهای رسیدم و آن این است که تمام اتفاقات زندگی انسان بر اساس حادثه نیست بلکه بر اساس خواستهها و اعمال ما است. هنر هدف نیست بلکه هنر وسیلهای برای پل زدن به سرزمین کمال، هدایت و سعادت است. در بیش از سی سال کار قرآنی، به تدریج احساس میکردم که این طرحهای هنری به من الهام میشود. پس از مدتی به آیه ۹۲ سوره آل عمران رسیدم که میگوید هرگز به حقیقت نیکوکاری نمیرسید مگر آنکه از آنچه دوست دارید در راه خدا انفاق کنید. فکر میکنم که این آیه خلاصه تمام آیات قرآن است.
وی افزود: بهترین خصلتها در بالاترین مرتبه در وجود امیرالمومنین (ع) وجود داشت. بهترین خصلتی که در امیرالمومنین (ع) دیدم هم با این آیه منطبق است و آن همان انفاق است. متاسفانه شاید ما این صفت حضرت علی (ع) را در زندگی خود مد نظر قرار نمیدهیم؛ ایشان ثروتمند بود اما به اختیار خویش فقیرانه زندگی میکرد.
پس از آن با حضور امیرحسین آقامیری، محمدمهدی میرزایی دبیر بخش، مجتبی قانونی، قافلهباشی، نوری و جمعی دیگر از هنرمندان از پوستر بخش لوح علوی رونمایی شد.
ما هنوز در آغاز راه هستیم
در ادامه حجتالاسلام جواد محمدزمانی عضو شورای سیاستگذاری جشنواره عنوان کرد: کار هنرمند تبدیل انتزاع به انضمام و معقول به محسوس است. او حقایق بلند را به نقش و نظر و کلمه تبدیل میکند. در عرصه ادبیات و از حدود قرن چهارم کارهای بسیار خوبی درباره امیرالمومنین سروده شده است. ادبیات ما مشحون است به امیرالمومنین و در قرون متمادی غدیریههای بسیاری نیز سروده شده است. در عصر ما نیز شاعران جوان و بزرگی چون موسوی گرمارودی حضور داشتهاند. اما این بدین معنا نیست که سخنها گفته شده است و دیگر کاری برای ما نیست، این حقایق از جنس تجلی است و غدیر برکهای جوشان است که هرچه از آن آب بر میدارند چیزی کم نمیشود و با این همه نگارگری و اشعار و ... به نظر میرسد که گویی ما تازه در آغاز راه هستیم.
وی ادامه داد: رهبر شهید ما یک بار گفتند که من هنوز نگران غدیر هستم و حقایق و نکات آن هنوز آنطور که باید پرداخته نشده و غدیر هنوز مظلوم است. علامه امینی در کتاب الغدیر، از ادبیات بهره گرفته است و ادبیات غدیر را معنا کرده است. ادبیات میتواند روشی برای محاجه باشد. کاش در عرصه ادبیات فارسی هم کارهایی نظیر کار علامه امینی پدید میآید. یکی از وظایف متولیان فرهنگی همین است که کارهایی نظیر این جشنواره توسعه یابد و با کثرت بیشتر در تمام سال برقرار باشد.
در ادامه و با حضور محمود حبیبی کسبی دبیر بخش شعر، حسین مودب، محمدجواد شرافت، قاسم صرافان، احمد بابایی و حجتالاسلام جواد محمدزمانی اشعاری خوانده شد و از پوستر بخش شعر نخستین جشنواره «روایت علوی» رونمایی شد.
در پایان این نشست حجتالاسلام علیزاده گفت: صاحب سیره حلبی که کتابی بسیار مهم در نزد اهل سنت است از واقعه غدیر یاد میکند و آشکار میشود که غدیر در میان حوادث تاریخی یک ویژگی ممتاز دارد و حتی عالمان بزرگ اهل سنت هم نتوانستهاند از آن چشمپوشی کنند. امام محمد غزالی که دانشمندی بسیار بزرگ بود و از عالمان اهل سنت محسوب میشود وقتی از تبریک جماعتی که به امام علی (ع) تبریک گفتند یاد میکند تعبیری ویژه به کار میبرد که جایگاه امامت و غدیر را آشکار میسازد.
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