اوج گیری گرما در استان بوشهر؛ دما به ۴۷ درجه رسید

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته دمای هوا در شهر بوشهر بین ۲۸ تا ۳۷ درجه بوده ولی در برخی از نقاط استان دما به ۴۷ درجه نیز رسیده است.
وی با اشاره به ثبت دمای ۴۷ درجه سانتیگراد در شهرستانهای دیر، کنگان، دشتستان، دشتی و تنگستان خاطرنشان کرد: دمای هوا نسبت به روزهای قبل افزایش داشته است.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به وزش باد و خیزش گردوخاک در سطح استان بیان کرد: تا روز شنبه هفته آینده سواحل و فراساحل استان بوشهر در برخی ساعات مواج پیشبینی میشود.
وی با اشاره به اینکه دمای هوا در سطح استان همچنان روند افزایشی خود را حفظ خواهد کرد افزود: طی این مدت، احتمال خیزش گردوخاک محلی در نقاط مستعد و همچنین نفوذ گردوغبار فرامنطقهای به سطح استان وجود دارد.
شکوهی خاطرنشان کرد: جهت وزش باد در استان بوشهر غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت هشت تا ۳۲ و در برخی ساعات تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: این وضعیت در قسمتهای جنوبی استان شدت بیشتری داشته و سرعت وزش باد در سواحل و روی دریا طی ساعاتی به ۱۶ تا ۴۶ و گاهی تا ۵۶ کیلومتر در ساعت خواهد رسید.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: ارتفاع موج خلیجفارس در سواحل استان بوشهر در مناطق شمالی و مرکزی بین ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر است که از عصر بهتدریج به ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر میرسد.
وی اظهار کرد: در مناطق جنوبی نیز ارتفاع موج بین ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر بوده که گاهی تا ۲۴۰ سانتیمتر نیز افزایش مییابد.
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