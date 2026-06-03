به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین داده‌های مرکز پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی گلستان نشان می‌دهد که صبح چهارشنبه ۱۳ خردادماه، پارک ملی گلستان با حداقل دمای ۱۶.۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان بوده است.

بر اساس این گزارش، شهرستان علی‌آبادکتول نیز با ثبت دمای ۱۷.۹ درجه سانتی‌گراد در میان شهرستان‌های گلستان عنوان خنک‌ترین شهرستان استان را به خود اختصاص داد.

همچنین آق‌قلا با ثبت بیشینه دمای ۳۷.۹ درجه سانتی‌گراد در شبانه‌روز گذشته، گرم‌ترین شهرستان گلستان گزارش شده است.

مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان اعلام کرد حداقل دمای هوای گرگان در صبح امروز ۱۹.۸ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

بر پایه این گزارش، حداقل دمای ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌های هواشناسی استان شامل آق‌قلا ۲۰.۳، اینچه‌برون ۱۹.۶، بندرگز ۲۰.۳، بندرترکمن ۲۰.۱، گنبدکاووس ۱۹.۸، مراوه‌تپه ۱۸.۲، مزرعه نمونه ارتش ۲۰، مینودشت ۱۸.۴، هاشم‌آباد ۱۹.۶، کردکوی ۱۹.۶، کلاله ۱۹ و کارکنده ۱۹.۳ درجه سانتی‌گراد بوده است.

بررسی آمارهای هواشناسی نشان می‌دهد که با وجود کاهش نسبی دما در برخی مناطق مرتفع و جنگلی استان، همچنان اختلاف دمای محسوسی میان نواحی شرقی و شمالی گلستان با سایر مناطق وجود دارد.