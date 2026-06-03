به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر با عنوان «مدیریت ملوک‌الطوایفی؛ واردات تخم‌مرغ با وجود مازاد تولید داخل» که ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در خصوص تولید مازاد داخل و چرایی واردات منتشر شد، جوابیه ارسال کرد.

در این جوابیه آمده است،

«سیاست کلان تولید: سیاست اصلی وزارت جهادکشاورزی در دولت چهاردهم، حمایت حداکثری از تولید داخلی است و این مسیر با جدیت دنبال می‌شود. با توجه به مازاد تولید داخلی، اولویت این وزارتخانه صیانت از تولیدکننده و مدیریت بهینه بازار است.

مدیریت متمرکز در برابر تصمیمات پراکنده: هرگونه تصمیم‌گیری استانی برای واردات یا مداخله در قیمت‌گذاری، با توجه به شفافیت قیمت تمام‌شده در مرغداری‌ها، می‌تواند منجربه اختلال در نظم تولید و آسیب به معیشت تولیدکنندگان گردد. لذا، واردات‌های پراکنده و بدون هماهنگی، مورد تأیید این وزارتخانه نبوده و در حال بررسی است.

تعهد به تأمین بازار: وزارت جهاد کشاورزی اطمینان می‌دهد که هیچ‌گونه کمبودی در سطح کشور وجود ندارد و در صورت بروز نیاز مقطعی در هر یک از استان‌ها، این وزارتخانه بلافاصله و به هر میزان مورد نیاز، تخم‌مرغ را از محل منابع داخلی تأمین و تحویل خواهد داد.

تثبیت نظام هماهنگی: جهت پیشگیری از هرگونه آسیب به تولید داخلی، مکاتباتی با وزارت کشور و نهاد ریاست‌جمهوری صورت پذیرفته است تا پیش از صدور هرگونه مجوز واردات در سطح استانداری‌ها، هماهنگی کامل با معاونت تولیدات دامی این وزارتخانه صورت گیرد. این اقدام با هدف تطبیق واردات با رصد دقیق نیاز بازار و جلوگیری از مخاطرات بهداشتی و اقتصادی انجام شده است».