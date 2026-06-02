به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، در جریان گفتگو میان علیرضا رفیعی‌پور معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور با سیدمحسن عمادی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در رومانی، ظرفیت‌های دو کشور برای توسعه همکاری‌های دامپزشکی و افزایش مبادلات محصولات دامی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، زمینه‌های گسترش همکاری در حوزه‌های بهداشت دام، قرنطینه، کنترل و پیشگیری بیماری‌های دامی و همچنین تسهیل تجارت فرآورده‌های دامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر ضرورت ارتقای سطح روابط دامپزشکی میان ایران و رومانی تأکید شد.

رفیعی‌پور با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نقش دامپزشکی در تأمین سلامت جامعه اظهار کرد: سازمان دامپزشکی کشور آمادگی دارد با گسترش روابط و همکاری‌های فنی با کشور رومانی، زمینه توسعه صادرات محصولات دامی و آبزیان ایران، به‌ویژه میگو و خاویار، به این کشور را فراهم کند.

وی همچنین از سیدمحسن عمادی سفیر جدید کشورمان در رومانی خواست با افزایش رایزنی‌ها با طرف رومانیایی، زمینه توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه دامپزشکی، بهداشت دام، تشخیص‌های آزمایشگاهی و نیز کمک به اعتباربخشی آزمایشگاه‌های دولتی ایران را فراهم سازد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: همکاری‌های فنی و علمی میان دو کشور می‌تواند بستر مناسبی برای تقویت اعتماد متقابل، توسعه بازارهای صادراتی و تضمین سلامت محصولات دامی در سطح بین‌المللی ایجاد کند.

در این گفتگو همچنین ظرفیت‌های موجود برای معرفی توانمندی‌های کشاورزی ایران با هدف افزایش صادرات فرآورده‌های دامی، دارو و مواد بیولوژیک دامی و نیز تأمین نهاده‌ها و خوراک دام کشور مورد توجه قرار گرفت.