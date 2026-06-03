به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از آغاز پرداخت مطالبات گندمکارانی که محصول خود را به مراکز رسمی خرید تضمینی تحویل داده‌اند، خبر داد.

وی افزود: با دستور مستقیم رئیس‌جمهوری و پیگیری‌های مستمر وزیر جهاد کشاورزی، ۵۰ درصد مطالبات گندمکاران در مرحله نخست طی این هفته به حساب گندمکاران واریز خواهد شد.

وی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم توسط کشاورزان به مراکز رسمی خرید تضمینی تحویل شده است و خوشبختانه با پیگیری‌های جدی وزیر جهاد کشاورزی و دستور مستقیم رئیس‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور متعهد شده است منابع لازم برای پرداخت مطالبات کشاورزان را به سرعت تامین کند.

آنجفی ابراز امیدواری کرد که این روند تا پایان فصل خرید تضمینی و تسویه کامل مطالبات کشاورزان با همین سرعت ادامه یابد.

وی درباره علت تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران نیز گفت: تاخیر ایجاد شده ناشی از تامین نشدن به ‌موقع منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور بود که خوشبختانه با هماهنگی‌های انجام شده، روند تامین اعتبار و پرداخت مطالبات آغاز شده است.

معاون وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد: پرداخت وجوه گندم‌کاران از طریق بانک عامل انجام می‌شود و کشاورزان می‌توانند واریزی‌ها را از طریق حساب‌های خود پیگیری کنند.

آنجفی یادآور شد: متولیان خرید تضمینی گندم در کشور در سال زراعی جاری، شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران هستند و قسمتی از خرید محصول نیز توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.