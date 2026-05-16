به گزارش خبرنگار مهر، بازار تخممرغ تا پیش از سال ۱۴۰۴ یکی از باثباتترین بازارهای کالاهای اساسی در کشور به شمار میرفت. سال ۱۴۰۰ خورشیدی ایران از کشوری واردکننده به کشوری صادرکننده تخممرغ در منطقه تبدیل شد. از اینرو، طی تفاهمنامهای در سال ۱۴۰۱ مدیریت تولید، بازار، صادرات و واردات این محصول پروتئینی به اتحادیه مرکزی مرغداران میهن واگذار شد.
امروز با گذشت ۴ سال، سخن از واردات ۳ هزار کارتن تخممرغ از طریق مرزهای غربی کشور میشود. محمدرضا اصغری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از ورود نخستین محموله ۳ هزار کارتنی تخممرغ از مرزهای این استان طی امروز خبر داد.
حمیدرضا کاشانی، رئیس هیئتمدیره اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار میهن در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر تولیدکننده محصولات خود را ۳۰ تا ۴۰ درصد زیر قیمت تمام شده به بازار عرضه میکند و کشور با مازاد تولید مواجه است اما متاسفانه خبر واردات این محصول شوکی به بدنه تولید بود.
وی افزود: تولیدکنندگانی که طی ۴ سال اخیر خودکفایی را در کشور تداوم بخشیدند خبر واردات منجر به بیانگیزگی آنها شده و تاثیر این مسئله طی ماههای آینده مشخص میشود.
وی با بیان این که سال گذشته تولیدکنندگان داخلی موفق شدند بخشی از بازار ترکیه را به دست گیرند، ادامه داد: با وجود صادرات و در اختیار داشتن بخشی از بازار منطقه، طی ۸ ماه گذشته بارها بدون مشورت و اطلاعرسانی به اتحادیه، صادرات تخممرغ ممنوع شد. امروز پس از ۴ سال خودکفایی و با وجود مازاد تولید، جای پرسش است که چطور واردات تخممرغ انجام شده است.
وی با اشاره به پراکندگی تصمیمگیری در استانهای مختلف کشور اظهار کرد: در حالی که استان خراسان رضوی صادرات تخممرغ دارد استان آذربایجان غربی واردات انجام میدهد؛ یا استاندار قم دستور تداوم تولید را میدهد. به این ترتیب، شاهد نوعی آشفتگی به شکل مدیریت ملوکالطوایفی در کشور و استانهای مختلف هستیم.
این مسئول صنفی با بیان این که ۸۵ درصد تولید تخممرغ در ۸ استان انجام می شود، عنوان کرد: واردات در حالی که تولید مازاد در کشور وجود دارد به معنی جنگ با تولیدکننده محسوب میشود.
قیمتهای سلیقهای و افسار گسیخته
رئیس هیئتمدیره اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار میهن درباره قیمت این محصول، گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم تخممرغ درب مرغداری ۱۷۰ هزار تومان است که با ۲۳ درصد افزایش باید بین ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان در بازار به فروش برسد.
کاشانی افزود: اتحادیه پیشنهاد قیمت ۲۵۷ هزار تومان در هر کیلوگرم درب مرغداری داده که هنوز تصویب نشده است.
این مسئول صنفی درباره قیمتهای افسار گسیخته تخممرغ در بازار اظهار کرد: پس از آزادسازی نرخ ارز خوراک دام و طیور و سایر خدمات مربوط به تولید ۶ تا ۱۰ برابر شده است. به عنوان نمونه، سویا به هر کیلوگرم ۱۲۰ هزار تومان رسیده و این قیمت برای فسفات پس از دی ۱۴۰۴ حدود ۱۰ برابر شده است. ریز مغذیها ۱۵ برابر افزایش قیمت را تجربه کردهاند و با وجود افزایش چند برابری هزینهها نمیتوان تخممرغ را با نرخ سال گذشته به فروش رساند.
رئیس هیئتمدیره اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار میهن افزود: ۶۰ تا ۶۵ درصد نیاز بازار از طریق شبکه توزیع فروشگاههای زنجیرهای و میادین میوه و تره بار و با قیمت مناسب در حال انجام است.
خرید با قیمت بالا و فروش با قیمت پایین
کاشانی با اشاره به واردات نخستین محموله تخممرغ از مرزهای غربی کشور اظهار کرد: قیمت تخممرغ در ترکیه بالا است. در واقع دولت با قیمت بالا از این کشور خریداری و با قیمت پایین در بازار عرضه میکند.
رئیس هیئتمدیره اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار میهن در پایان گفت: اتحادیه به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داده است که تخممرغ را با قیمت ارشادی که اعلام کردهاند از تولیدکننده داخل که مازاد تولید دارد، خریداری کند؛ اما تا امروز این امر اجرایی نشده و در مقابل واردات انجام شده است.
