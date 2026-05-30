به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، کریم ذوالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی به مناسبت ۳۰ می، روز جهانی سیبزمینی، گفت: سیبزمینی علاوه بر نقش تعیینکننده در سبد غذایی خانوار، از ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه صنایع فرآوری، ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی و گسترش صادرات برخوردار است و میتواند به یکی از محورهای مهم تحول در صنایع غذایی کشور تبدیل شود.
وی افزود: در حال حاضر، ۴۵ واحد درجهبندی و بستهبندی سیبزمینی با ظرفیت اسمی حدود ۳۶۲ هزار تن و ۶۳ واحد فرآوری برای تولید محصولاتی نظیر چیپس، فرنچفرایز، پودر، پوره و اسنک سیبزمینی با ظرفیت اسمی حدود ۲۱۵ هزار تن، دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت جهاد کشاورزی در کشور هستند که این ظرفیت، بستر مناسبی برای توسعه زنجیره ارزش این محصول فراهم کرده است.
ذوالفقاری با تاکید بر این که توسعه صنایع تبدیلی، مهمترین مسیر عبور از خامفروشی در بخش کشاورزی است، تصریح کرد: فرآوری سیبزمینی نه تنها موجب افزایش ماندگاری و بهبود قابلیت نگهداری محصول میشود، بلکه نقش مؤثری در کاهش ضایعات، تنظیم بازار، ارتقای درآمد تولیدکنندگان و پاسخگویی بهتر به نیاز بازارهای داخلی و صادراتی ایفا میکند.
وی ادامه داد: تولید فرآوردههایی همچون خلال منجمد، چیپس، نشاسته، پودر و سایر محصولات غذایی، زمینهساز ایجاد ارزش افزوده قابل توجه و افزایش بهرهوری اقتصادی در این بخش هستند.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی در همین حال به اهمیت فناوریهای نوین در توسعه این صنعت اشاره کرد و اذعان داشت: آینده صنایع تبدیلی سیبزمینی در گرو بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته، خطوط فرآوری نوین، سامانههای هوشمند سورتینگ و بستهبندی، فناوریهای کاهش مصرف انرژی، و روشهای نوین نگهداری و سردسازی است.
وی گفت: استفاده از فناوریهای جدید، علاوه بر ارتقای کیفیت نهایی محصولات، موجب کاهش هزینههای تولید، افزایش رقابتپذیری و بهبود بهرهوری در زنجیره تأمین خواهد شد.
ذوالفقاری با تاکید بر ضرورت استفاده هدفمند از ضایعات و زائدات این محصول در چارچوب توسعه پایدار تصریح کرد: یکی از ظرفیتهای مهم و کمتر مورد توجه در زنجیره فرآوری سیبزمینی، استفاده بهینه از ضایعات و پسماندهای تولید است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از پوست، ضایعات فرآوری و محصولات خارج از استاندارد تازهخوری، قابلیت تبدیل به خوراک دام، نشاسته صنعتی، ترکیبات مورد استفاده در صنایع غذایی و سایر محصولات جانبی را دارد و رویکرد استفاده بهینه از ضایعات و پسماندهای سیبزمینی، افزون بر کاهش هدررفت منابع، به افزایش بازده اقتصادی، کاهش فشار بر محیط زیست و تبدیل ضایعات به ثروت کمک شایانی میکند.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی تاکید کرد: حمایت از توسعه صنایع تبدیلی سیبزمینی، علاوه بر کاهش خامفروشی، میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی روستایی، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد بهرهبرداران، توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و ارتقای توان صادراتی کشور ایفا کند.
وی در همین حال روز جهانی سیبزمینی را فرصتی برای بازنگری در سیاستهای توسعهای این بخش و توجه جدیتر به ظرفیتهای مغفولمانده آن دانست و بر ضرورت همکاری و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، سرمایهگذاران، شرکتهای دانشبنیان و فعالان حوزه کشاورزی و صنایع غذایی برای توسعه هرچه بیشتر این صنعت تاکید کرد.
