غدیر، روز تثبیت ولایت و پیروزی ملت ایران است

محمد جابر انصاری‌پور معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت واقعه غدیر اظهار کرد: درباره غدیر سخن بسیار گفته شده و هم در میان شیعه و هم اهل‌سنت، این واقعه مورد بحث و توجه بوده و قابل انکار نیست. با این حال، به نظر می‌رسد در طول تاریخ، محتوای حقیقی غدیر دچار تحریف شده است.

وی افزود: اصل واقعه، زمان و مکان غدیر قابل تقطیع نیست اما آنچه در درون این حادثه عظیم نهفته بود یعنی مسئله اسلام، امامت و ادامه حکمرانی الهی، در طول تاریخ آن‌گونه که باید محقق نشد. حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و دیگر معصومان (س) پرچمداران احکام اسلامی بودند و حقیقت غدیر نیز در همین معنا تجلی می‌یابد.

انصاری‌پور با بیان اینکه در برابر این حاکمیت الهی، همواره بساط ظلم و طغیان ایستاده است، تصریح کرد: امروز نیز پرچم‌دار ولایت و امامت، جمهوری اسلامی ایران است و این نظام اسلامی با همه قدرت‌های استکباری و کفار جهانی درگیر است موضوعی که نشان می‌دهد پیام غدیر همچنان زنده و جاری است و باید در کنار همه جشن‌ها و مراسم‌ها به تبیین و پرداختن به این مسئله اساسی توجه ویژه داشت.

وی در پایان با اشاره به برگزاری برنامه‌های عید غدیر در استان البرز گفت: امروز عید غدیر در سراسر کشور و به‌ویژه استان البرز، در مسیرهای متعدد با راهپیمایی و جشن‌های خیابانی برگزار می‌شود و امیدواریم این روز، روز تثبیت ولایت و روز پیروزی برای همه ملت ایران باشد.