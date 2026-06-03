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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

بهره‌برداری از ورزشگاه بروجرد طی سال آینده در صورت تأمین اعتبار

بهره‌برداری از ورزشگاه بروجرد طی سال آینده در صورت تأمین اعتبار

خرم‌آباد - معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان از بهره‌برداری از ورزشگاه پنج هزارنفری بروجرد طی سال آینده در صورت تأمین اعتبار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان درویشیان در جریان بازدید از پروژه ورزشگاه پنج‌هزارنفری بروجرد از پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی این پروژه خبر داد و اظهار داشت: با تأمین به‌موقع اعتبارات موردنیاز، این پروژه مهم ورزشی در سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی گفت: این پروژه از پروژه‌های پیشران این اداره کل بوده و نه‌تنها نماد توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهرستان بروجرد است، بلکه نقش بسزایی در ارتقای سرانه ورزشی این خطه ایفا خواهد کرد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به پیگیری‌های مستمر مجموعه مدیریتی استان، تصریح کرد: با حمایت‌های ویژه استاندار لرستان، پیگیری‌های مجدانه مدیرکل راه و شهرسازی و همچنین تعامل سازنده نمایندگان بروجرد در مجلس شورای اسلامی، این پروژه هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد، با جدیت و شتاب مطلوبی در حال اجراست.

درویشیان در خصوص جزئیات اجرایی و اولویت‌های باقی‌مانده، افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی در جبهه‌های کاری مختلف فعال است و اقداماتی نظیر تکمیل نما و تکمیل موتورخانه، تکمیل سقف کاذب، همچنین تکمیل تأسیسات برقی و احداث چهار دکل عظیم روشنایی، ساخت المان‌های سایبان جهت نصب روی سکوها، تکمیل پارکینگ اختصاصی و محوطه‌سازی پیرامونی به‌عنوان مراحل نهایی در دستور کار قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های مالی پیشرو اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پیمانکار پروژه مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال مطالبات دارد که تأمین و تخصیص آن برای حفظ شتاب پروژه ضروری است. همچنین برای تکمیل نهایی و آماده‌سازی این ورزشگاه جهت بهره‌برداری، نیازمند اعتباری بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد ریال هستیم.

معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی لرستان، تصریح کرد: متأسفانه محدودیت در تخصیص به‌موقع اعتبارات، اصلی‌ترین عامل کندی در روند تکمیل نهایی بوده است؛ بااین‌حال، چنانچه اعتبار موردنیاز طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته تأمین و تزریق شود، امیدواریم در سال آینده شاهد افتتاح و بهره‌برداری کامل از این پروژه بزرگ ورزشی باشیم تا مردم عزیز بروجرد از برکات آن بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6849227

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