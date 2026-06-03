به گزارش خبرگزاری مهر، احسان درویشیان در جریان بازدید از پروژه ورزشگاه پنجهزارنفری بروجرد از پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی این پروژه خبر داد و اظهار داشت: با تأمین بهموقع اعتبارات موردنیاز، این پروژه مهم ورزشی در سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی گفت: این پروژه از پروژههای پیشران این اداره کل بوده و نهتنها نماد توسعه زیرساختهای ورزشی شهرستان بروجرد است، بلکه نقش بسزایی در ارتقای سرانه ورزشی این خطه ایفا خواهد کرد.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به پیگیریهای مستمر مجموعه مدیریتی استان، تصریح کرد: با حمایتهای ویژه استاندار لرستان، پیگیریهای مجدانه مدیرکل راه و شهرسازی و همچنین تعامل سازنده نمایندگان بروجرد در مجلس شورای اسلامی، این پروژه هماکنون با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد، با جدیت و شتاب مطلوبی در حال اجراست.
درویشیان در خصوص جزئیات اجرایی و اولویتهای باقیمانده، افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی در جبهههای کاری مختلف فعال است و اقداماتی نظیر تکمیل نما و تکمیل موتورخانه، تکمیل سقف کاذب، همچنین تکمیل تأسیسات برقی و احداث چهار دکل عظیم روشنایی، ساخت المانهای سایبان جهت نصب روی سکوها، تکمیل پارکینگ اختصاصی و محوطهسازی پیرامونی بهعنوان مراحل نهایی در دستور کار قرار دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای مالی پیشرو اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پیمانکار پروژه مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال مطالبات دارد که تأمین و تخصیص آن برای حفظ شتاب پروژه ضروری است. همچنین برای تکمیل نهایی و آمادهسازی این ورزشگاه جهت بهرهبرداری، نیازمند اعتباری بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد ریال هستیم.
معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی لرستان، تصریح کرد: متأسفانه محدودیت در تخصیص بهموقع اعتبارات، اصلیترین عامل کندی در روند تکمیل نهایی بوده است؛ بااینحال، چنانچه اعتبار موردنیاز طبق برنامهریزیهای صورتگرفته تأمین و تزریق شود، امیدواریم در سال آینده شاهد افتتاح و بهرهبرداری کامل از این پروژه بزرگ ورزشی باشیم تا مردم عزیز بروجرد از برکات آن بهرهمند شوند.
نظر شما