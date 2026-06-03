حکمتالله هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل نیروهای این جمعیت برای ارائه خدمات امدادی، آموزشی و حمایتی در مراسم و برنامههای عید سعید غدیر خم در سطح استان خبر داد و گفت: حدود ۵۰۰ نفر از نیروهای هلالاحمر در بخشهای مختلف امداد و نجات، جوانان، داوطلبان و آموزش در این مناسبت بزرگ مذهبی و اجتماعی به مردم خدمترسانی خواهند کرد.
وی با اشاره به رسالتهای ذاتی و انسانی جمعیت هلالاحمر اظهار کرد: جمعیت هلالاحمر در تمامی عرصههایی که نیاز به حضور مؤثر برای خدمت به مردم و حمایت از جامعه وجود داشته باشد، در کنار سایر دستگاهها و نهادهای مسئول حضور دارد و عید غدیر نیز به عنوان یک رویداد مهم اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی از این قاعده مستثنی نیست.
هاشمی با بیان اینکه هلالاحمر در چندین حوزه تخصصی در برنامههای عید غدیر مشارکت خواهد داشت، افزود: اعضای جوانان هلالاحمر که در قالب کانونهای دانشآموزی، دانشجویی و تیمهای سحاب فعالیت میکنند، در مراسم حضور یافته و وظایف فرهنگی، حمایتی و راهنمایی شهروندان را بر عهده خواهند داشت.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: در حوزه امداد و نجات نیز تیمهای واکنش سریع خواهران و برادران به همراه خودروهای عملیاتی، آمبولانسها و تجهیزات امدادی در مسیرهای برگزاری مراسم و محلهای تجمع مستقر خواهند شد تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات لازم را در کوتاهترین زمان ممکن ارائه دهند.
وی با اشاره به هماهنگیهای انجام شده با سایر دستگاههای امدادی و خدماتی افزود: نیروهای هلالاحمر در کنار مجموعههای اورژانس، آتشنشانی، بسیج، دستگاههای اجرایی و سایر نهادهای مسئول، با هدف تأمین ایمنی و آرامش شهروندان در این مراسم حضور فعال خواهند داشت.
وی تأکید کرد: تمامی ظرفیتهای جمعیت هلالاحمر استان شامل معاونت جوانان، حوزه امداد و نجات، داوطلبان و بخش آموزش برای خدمترسانی در مراسم عید غدیر به کار گرفته شده و نیروهای این جمعیت به صورت صددرصدی در آمادهباش قرار دارند.
وی افزود: با توجه به اینکه شهر زنجان مرکز استان است و بخش قابل توجهی از برنامههای اصلی در این شهر برگزار میشود، نگاه ویژهای به مرکز استان وجود دارد و پیشبینی میشود حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر از نیروهای هلالاحمر در شهر زنجان به ارائه خدمات بپردازند.
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