  1. استانها
  2. کرمان
۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

هشدار هواشناسی؛ وزش باد شدید و گرد و خاک تا اوایل هفته آینده در کرمان

هشدار هواشناسی؛ وزش باد شدید و گرد و خاک تا اوایل هفته آینده در کرمان

کرمان- اداره کل هواشناسی استان کرمان اعلام کرد: طبق آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، وزش باد نسبتاً شدید و پدیده خیزش گرد و خاک تا اوایل هفته آینده در سطح استان کرمان غالب خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان صبح چهارشنبه اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و پیرو هشدار زرد شماره ۸، وزش باد نسبتاً شدید و پدیده خیزش گرد و خاک تا پایان اوایل هفته آینده به عنوان غالب شرایط جوی در سطح استان کرمان پیش‌بینی می‌شود.

همچنین این وضعیت جوی می‌تواند منجر به انتقال ریزگردها، افزایش غلظت ذرات معلق در هوا و کاهش کیفیت هوا شود.

بر اساس اعلام هواشناسی کرمان کاهش دید افقی، احتمال وقوع طوفان شن و اختلال در تردد محورهای مواصلاتی استان کرمان به استان‌های همجوار دور از انتظار نیست و از این رو، به هم استانی‌های گرامی توصیه می‌شود تمهیدات لازم را در خصوص پیشگیری از اثرات این پدیده‌های جوی اتخاذ نمایند.

کد مطلب 6842514

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها