هشدار هواشناسی؛ وزش باد شدید و گرد و خاک تا اوایل هفته آینده در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان صبح چهارشنبه اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی و پیرو هشدار زرد شماره ۸، وزش باد نسبتاً شدید و پدیده خیزش گرد و خاک تا پایان اوایل هفته آینده به عنوان غالب شرایط جوی در سطح استان کرمان پیشبینی میشود.
همچنین این وضعیت جوی میتواند منجر به انتقال ریزگردها، افزایش غلظت ذرات معلق در هوا و کاهش کیفیت هوا شود.
بر اساس اعلام هواشناسی کرمان کاهش دید افقی، احتمال وقوع طوفان شن و اختلال در تردد محورهای مواصلاتی استان کرمان به استانهای همجوار دور از انتظار نیست و از این رو، به هم استانیهای گرامی توصیه میشود تمهیدات لازم را در خصوص پیشگیری از اثرات این پدیدههای جوی اتخاذ نمایند.
نظر شما