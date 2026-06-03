باد شدید و گرد و خاک در راه منطقه کاشان

عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و با توجه به افزایش گرادیان فشار، از ابتدای روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه شاهد افزایش جریان باد در بیشتر مناطق شهرستان‌های کاشان و آران‌وبیدگل خواهیم بود.

وی ابراز کرد: این شرایط جوی موجب وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در سطح منطقه خواهد شد که شدت آن در مناطق شمالی‌تر، به‌ویژه شهرستان آران‌وبیدگل، بیشتر پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره هواشناسی کاشان با اشاره به احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا تصریح کرد: وزش باد شدید می‌تواند شرایط را برای انتقال و نفوذ توده‌های گرد و خاک به منطقه فراهم کرده و در برخی ساعات موجب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا شود.

وی با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی خاطرنشان کرد: با توجه به تعطیلی روز پنجشنبه و برگزاری برخی مناسبت‌ها و تجمعات، لازم است شهروندان، به‌ویژه افراد دارای بیماری‌های تنفسی، سالمندان و کودکان، تمهیدات لازم را برای کاهش مواجهه با گرد و غبار و آلودگی هوا در نظر بگیرند.