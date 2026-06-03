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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

سروری: مترو و بی‌آرتی همچنان رایگان است

سروری: مترو و بی‌آرتی همچنان رایگان است

نایب رئیس شورای شهر تهران گفت: با وجود اختلاف‌نظرها، استفاده از مترو و بی‌آرتی رایگان باقی می‌ماند و درآمدهای پایدار شهری نیز در این طرح حفظ خواهد شد.

پرویز سروری، در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اخبار منتشر شده پیرامون جلسه امروز شورا در رابطه با رایگان شدن مترو و بی آر تی تصریح کرد:علی رغم اظهارات مطرح شده از طرف برخی اعضای شورای شهر کماکان در صدد کاهش هزینه های عموم شهروندان در استفاده از مترو و بی آر تی هستیم.

وی در پاسخ به اظهارات رئیس شورای شهر مبنی بر اینکه استفاده رایگان عموم مردم از مترو و بی آر تی مطرح نیست بیان کرد: طرح رایگان بودن مترو همچنان به قوت خود باقی است و در دستور کار قرار دارد .

سروری با رد ادعای هزینه مالی این طرح نیز خاطرنشان کرد: مجموع درآمد مترو و بی آر تی به گونه ای نیست که در درآمد های شهرداری تهران تاثیر منفی داشته باشد ضمن اینکه مشوق هایی در طرح قرار دارد که در آمد های پایدار شهر حفظ می شود از طرفی هزینه های مورد ادعا در مقابل منافع کاهش ترافیک و یا آلودگی هوا ناچیز است.

وی بیان کرد: طرحی که اکثر اعضای شورا موافق آن هستند این است که بخش اعظمی از مردم به صورت رایگان از مترو و بی ار تی استفاده کنند و بخش دیگری از مردم با تخفیف ۵۰ تا ۷۰ درصد از مترو و بی آر تی بهره مند شوند.

کد مطلب 6849316

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    نظرات

    • IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
      2 0
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      دمت گرم این شد یک قدم خیر که دعای خیر پشت سر آن هست.
    • Mm IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
      3 2
      پاسخ
      نمی خواد رایگان کنید بهش رسیدگی کنید اینقدر داغون نباشه سرویس رفت و آمد همگانی
    • IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
      4 0
      پاسخ
      بی‌نهایت ممنون از این اقدام پر خیر و ثواب فقط مصرانه خواهشمندیم فرهنگسازی دینی که شامل ترویج آیات شریف قرآن کریم و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است در این مکان فراموش نشود
    • IR ۱۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
      3 0
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      در مترو حوصله مسافران سر می‌رود مگر اینکه با فرهنگ سازی دینی اوقاتشان پر شود

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