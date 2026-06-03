نام شهید «هنیه» در یکی از معابر تهران ماندگار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اختردانش، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۶ گفت: شهید اسماعیل هنیه نماد بیداری اسلامی و ایستادگی در برابر صهیونیسم بود و وظیفه ما به هر نحو، زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای مقاومت است.‌

تهران، شهری که مقاومت را نام‌گذاری کرد

شهید اسماعیل عبدالسلام احمد هنیه، در بیست و نهم ژانویه سال ۱۹۶۳ میلادی (مطابق با ۹ بهمن ۱۳۴۱) در اردوگاه آوارگان «الشاطی» در نوار غزه در خانواده‌ای فلسطینی که در جریان اشغال سال ۱۹۴۸ از سرزمینشان آواره شده بودند، چشم به جهان گشود. هنیه دوران تحصیل خود را در غزه گذراند و در سال ۱۹۸۷ میلادی با آغاز انتفاضه اول فلسطین، به جنبش مقاومت اسلامی حماس پیوست.‌هنیه طی دهه‌های متمادی، پله‌های ترقی را در ساختار حماس طی کرد تا اینکه در نهایت به عنوان رئیس دفتر سیاسی این جنبش انتخاب شد؛ نقشی که او را به یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های مقاومت فلسطین تبدیل کرد.

در دهم مرداد ماه ۱۴۰۳ (۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴)، اسماعیل هنیه پس از شرکت در مراسم تحلیف و سوگند مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب وقت ایران، در محل اقامت خود در شمال تهران هدف حمله تروریستی رژیم صهیونیستی قرار گرفت و به همراه یکی از محافظانش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.‌

باوجود تلاش دشمنان برای فراموشی چهره‌های شاخص مقاومت، مدیریت شهری تهران با نام‌گذاری یکی از معابر پرتردد و مهم منطقه ۶ به نام «شهید اسماعیل هنیه» و نصب سردیس ایشان در این خیابان، گامی مهم در جهت ماندگاری و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در فضای شهری برداشت.

خیابان شهید هنیه در منطقه ۶ تهران به عنوان یکی از شریان‌های اصلی و پرتردد، هر روزه میزبان هزاران شهروند است و این نام‌گذاری، یاد و خاطره این رهبر فقید را در اذهان عمومی زنده نگه می‌دارد.‌

شهید هنیه فقط متعلق به مردم فلسطین نبود؛ او قهرمان همه آزادی‌خواهان جهان بود. نصب سردیس ایشان در یکی از خیابان‌های اصلی تهران یک اقدام به موقع و ارزشمند است که یادآور می‌شود ما هرگز مبارزان راه قدس را فراموش نکرده و نخواهیم کرد.