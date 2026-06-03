مهمانی کیلومتری غدیر بستر مناسبی برای تقویت همبستگی مردم است

جبار کوچکینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عید غدیر از مهمترین مناسبتهای تاریخ اسلام و جهان تشیع است، اظهار کرد: واقعه غدیر تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه دارای پیام عمیق اعتقادی در خصوص جایگاه امامت و ولایت در جامعه اسلامی است و همین موضوع باعث شده است که این روز در طول تاریخ همواره مورد توجه مسلمانان قرار گیرد.
وی با اشاره به برگزاری برنامههایی همچون مهمانی چند کیلومتری غدیر در ایران اسلامی، افزود: اینگونه برنامهها فرصتی برای بازخوانی واقعه غدیر در فضای اجتماعی امروز هستند و میتوانند مفاهیم دینی را در قالبی مردمی و قابل لمس برای اقشار مختلف جامعه به ویژه نسل جوان منتقل کنند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از ویژگیهای مهم این مراسمها، مردمی بودن آنهاست. هرچه میزان مشارکت مردم در این برنامهها بیشتر باشد، اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی آن نیز افزایش پیدا میکند. حضور مردم در چنین رویدادهایی نشاندهنده پیوند عمیق جامعه با ارزشهای دینی و اعتقادی خود است.
وی با تأکید بر نقش مهم حضور مردم در تقویت همبستگی اجتماعی، تصریح کرد: اجتماع بزرگ مردم در این رویداد بزرگ فرهنگی، موجب تقویت روحیه همدلی، انسجام اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه میشود. این موضوع به ویژه در شرایطی که جامعه نیازمند تقویت پیوندهای اجتماعی است، اهمیت دوچندان پیدا میکند.
کوچکینژاد افزود: مهمانی کیلومتری غدیر تنها یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه یک حرکت فرهنگی گسترده است که میتواند پیام وحدت، همدلی و پایبندی به ارزشهای دینی را در سطح جامعه گسترش دهد. این برنامهها ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یک جریان فرهنگی پایدار دارند.
وی با اشاره به نقش نسل جوان در این رویدادها، گفت: حضور جوانان در این مراسمها بسیار مهم است، چرا که آنان آیندهسازان کشور هستند و ارتباط آنها با مفاهیم دینی و فرهنگی میتواند در شکلگیری هویت اجتماعی نسل آینده نقش مهمی ایفا کند. مشارکت جوانان باعث پویایی بیشتر این برنامهها و انتقال بهتر مفاهیم خواهد شد.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به ابعاد فرهنگی و اجتماعی مهمانی غدیر، اظهار کرد: چنین برنامههایی علاوه بر جنبه مذهبی، یک فرصت برای نمایش همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی مردم هستند. این حضور جمعی میتواند به عنوان یک پیام روشن از انسجام اجتماعی و علاقه مردم به ارزشهای فرهنگی و دینی کشور تلقی شود.
کوچکینژاد در ادامه، گفت: برگزاری گسترده این مراسمها در شهرهای مختلف کشور نشاندهنده ظرفیت بالای فرهنگی جامعه ایران است و میتواند به تقویت هویت دینی و ملی کمک کند. این رویدادها در واقع بستری برای همافزایی اجتماعی و تقویت ارتباط مردم با ارزشهای مشترک هستند.
وی تاکید کرد: امیدواریم امسال نیز همچون سالهای گذشته، شاهد حضور پرشور و گسترده مردم در مهمانی غدیر باشیم و این حضور جلوهای از عشق و ارادت مردم به اهل بیت (ع) و پایبندی آنان به ارزشهای دینی و فرهنگی را به نمایش بگذارد.
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