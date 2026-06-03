تنگه هرمز را بیشتر بشناسید

یه گزارش خبرنگار مهر، مدرسه بهاره تنگه هرمز با نگاهی تاریخی استراتژیکی به موضوع هرمز و نقش آن در مناسبات جهانی به همت کانون اندیشه جوان با همکاری مدرسه حکمرانی شهید چمران برگزار می‌شود.

در این دوره دو روزه یک طرح جامع در بحث حقوقی، ژئوپلیتیکی، امنیتی، تاریخی، آینده پژوهی و اقتصادی تنگه هرمز انجام خواهد شد تا با توجه به شرایط موجود، اهمیت این گلوگاه حیاتی برای مخاطبین تثبیت بشود.

در این مدرسه اساتید مطرح حوزه علوم انسانی دانشگاه‌های ممتاز کشور مباحث خود را در اختیار مخاطبین قرار خواهند داد. زمان برگزاری دوره ها ۲۰ و ۲۱ خرداد به صورت حضوری و مجازی است. در پایان نیز گواهی معتبر دوره از سوی کانون اندیشه جوان ارائه می شود.

جهت اطلاع بیشتر می توانید به سایت https://canoon.ir/مدرسه-بهاره-تنگه-هرمز/ و یا ارتباط با ادمین به نشانی TangeHormoz_admin در پیام رسان بله و نیز شماره ۰۹۹۲۱۶۹۵۱۵۶ تماس حاصل نمایند.