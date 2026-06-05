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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

آمریکا مدعی توقیف یک ابرنفتکش مرتبط با ایران شد

آمریکا مدعی توقیف یک ابرنفتکش مرتبط با ایران شد

آمریکا مدعی توقیف یک ابرنفتکش مرتبط با ایران در اقیانوس هند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرماندهی آمریکا در منطقه اقیانوس هند و آرام مدعی شد که نیروهای این کشور یک عملیات شبانه در اقیانوس هند برای توقیف کشتی بدون پرچم و تحریم شده داوینا انجام دادند.

فرماندهی نیروهای آمریکایی در یک موضع گیری خصمانه اضافه کرد، ما به عملیات خود برای قانون دریایی! در سطح جهانی برای مختل کردن شبکه‌های حامی ایران ادامه می دهیم.

بر اساس اطلاعات منتشر شده آمریکا در اکتبر ۲۰۲۴ به دلیل تجارت کشتی مذکور را به دلیل ارتباطات نفتی با ایران تحریم کرده است. داوینا یک ابرنفتکش بوده که قادر به حمل دو میلیون بشکه نفت خام است.

همچنین گزارش شده این ابرنفتکش که با نام Lenore نیز شناخته می‌شود، آخرین بار روز جمعه در سواحل جنوبی سریلانکا مشاهده شده است.

کد مطلب 6851068

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