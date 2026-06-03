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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

دستگیری عامل مسلح حمل مواد مخدر و قاتل فراری در رودبار جنوب

دستگیری عامل مسلح حمل مواد مخدر و قاتل فراری در رودبار جنوب

کرمان- فرمانده انتظامی شهرستان رودبار از دستگیری فردی خبر داد که به اتهام حمل و جابجایی مسلحانه مواد مخدر و همچنین قتل، تحت تعقیب دستگاه قضایی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رضا نجار زاده، گفت: در پی دریافت گزارش‌ها و همچنین حکم قضایی مبنی بر فعالیت فردی مسلح در زمینه حمل و جابجایی مواد مخدر در حوزه شهرستان رودبار، طرح مهار و عملیات دستگیری وی در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و با شناسایی محل اختفاء متهم، طی یک عملیات غافلگیرانه و با رعایت کلیه جوانب امنیتی، فرد مورد نظر دستگیر شد..

این مقام انتظامی تاکید کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی و تکمیل تحقیقات به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی رودبار در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با قاطعیت با بر هم زنندگان نظم و امنیت عمومی و مخلان امنیت جامعه برخورد قانونی خواهد کرد و از شهروندان درخواست میشود در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه، بلافاصله مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6849373

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