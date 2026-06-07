دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی منجر به قتل در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر نجفی، گفت: در پی تماس تلفنی شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و اعلام گزارشی مبنی بر نزاع و درگیری دسته جمعی با سلاح سرد در محور هفت باغ، ماموران کلانتری ۲۴ با حضور در محل و بررسی‌ صحنه، متوجه شدند یکی از افراد حاضر در درگیری بر اثر اصابت چاقو مجروح و پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات وارده فوت شده است.

وی افزود: ماموران بلافاصله وارد عمل شده و در یک اقدام ضربتی موفق شدند قاتل را با سلاح سرد در محل دستگیر و همدست وی نیز که از محل متواری شده بود را در کمتر از نیم ساعت پس از وقوع حادثه دستگیر کنند.

وی خاطرنشان ساخت: متهمان در تحقیقات پلیس و پس از مواجهه با شواهد و مدارک موجود، به ارتکاب قتل اعتراف و انگیزه خود از این اقدام را مشاجره لفظی با مقتول عنوان کردند.