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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی منجر به قتل در کرمان

دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی منجر به قتل در کرمان

کرمان- فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی منجر به قتل در محور هفت باغ کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر نجفی، گفت: در پی تماس تلفنی شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و اعلام گزارشی مبنی بر نزاع و درگیری دسته جمعی با سلاح سرد در محور هفت باغ، ماموران کلانتری ۲۴ با حضور در محل و بررسی‌ صحنه، متوجه شدند یکی از افراد حاضر در درگیری بر اثر اصابت چاقو مجروح و پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات وارده فوت شده است.

وی افزود: ماموران بلافاصله وارد عمل شده و در یک اقدام ضربتی موفق شدند قاتل را با سلاح سرد در محل دستگیر و همدست وی نیز که از محل متواری شده بود را در کمتر از نیم ساعت پس از وقوع حادثه دستگیر کنند.

وی خاطرنشان ساخت: متهمان در تحقیقات پلیس و پس از مواجهه با شواهد و مدارک موجود، به ارتکاب قتل اعتراف و انگیزه خود از این اقدام را مشاجره لفظی با مقتول عنوان کردند.

کد مطلب 6852669

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