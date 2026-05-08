جزئیات دستگیری قاتل ۵ عضو یک خانواده در رودبار جنوب کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، اظهار داشت: در پی وقوع قتل پنج نفر از اعضای یک خانواده در شهریورماه سال گذشته و متواری شدن عامل قتل، رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس رودبار جنوب با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و رصدهای تخصصی کارآگاهان پلیس مرکز استان و پشتیبانی یگان تکاوری زهکلوت، سرانجام محل اختفای متهم را در شهرستان رودبار جنوب شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان با تشکر از حمایت مقام قضایی تصریح کرد: در عملیاتی کاملاً هدفمند، دقیق و غافلگیرانه، متهم در مخفیگاهش دستگیر شد. در ادامه عملیات، سلاح مورد استفاده در ارتکاب قتل نیز کشف و ضبط شد.

موقوفه ئی، با اشاره به انگیزه متهم خاطرنشان کرد: این فرد به دلیل اختلافات خانوادگی و ملکی، با استفاده از سلاح گرم پنج نفر از اعضای خانواده خود را به قتل رسانده و متواری شده بود که با اشراف اطلاعاتی و عزم جدی پلیس، به دام قانون افتاد.

فرمانده انتظامی استان کرمان با تأکید بر اقتدار و اشراف اطلاعاتی پلیس افزود: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و هیچ مجرمی، حتی پس از گذشت زمان، از چتر اطلاعاتی و عملیاتی پلیس در امان نخواهد ماند.