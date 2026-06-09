عامل قتل مرد کرمانی ۴ ساعته دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی، اظهار داشت: در پی وقوع قتل یک مرد ۴۵ ساله در شهر کرمان بر اثر اصابت ضربات متعدد سلاح سرد، کارآگاهان پلیس آگاهی بلافاصله با حضور در صحنه جرم و انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی، موفق به شناسایی متهم شدند.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و پلیسی، متهم در حالی که قصد خروج از شهر و مخفی شدن در حاشیه شهر کرمان را داشت، طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شد.

رییس پلیس آگاهی استان کرمان ادامه داد: متهم در بازجویی اولیه به ارتکاب قتل اعتراف و انگیزه خود را اختلافات و مشاجره قبلی با مقتول عنوان کرده است.