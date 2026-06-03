هشدار دادگستری مازندران به داوطلبان انتخابات شوراها

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در خصوص وضعیت کاندیداهای شوراهای شهر و روستا هشدار داد که تایید صلاحیت اولیه، به معنای قطعی بودن حضور آنها در انتخابات نیست و صلاحیت این افراد تا زمان برگزاری انتخابات قابل نقض است.

وی افزود: هرگاه از سوی دادگستری، دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی یا هر نهاد دیگر، مستنداتی ارائه شود که نشان دهد فرد تایید شده، شایستگی یا صلاحیت خود را از دست داده است، این موضوع بررسی شده و شخص مربوطه رد صلاحیت خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه مردم انتظار دارند افرادی واقعاً واجد شرایط را انتخاب کنند، از کاندیداهای شوراهای شهر و روستا خواست تا در رفتار، گفتار و حرکات خود تا آخرین لحظه پیش از انتخابات نهایت دقت و احتیاط را به عمل آورند.

پوریانی در رابطه با زمان برگزاری انتخابات، با اشاره به شرایط خاص و جنگی کشور گفت: با توجه به مصوبات شورای عالی امنیت ملی، انتخابات شوراهای شهر و روستا، دو ماه پس از تحقق صلح و پایان جنگ برگزار خواهد شد.