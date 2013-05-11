5134 نفر از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی در خراسان شمالی تایید صلاحیت شدند

ابوالحسن وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در مهلت مقرر ثبت نام از داوطلبان انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا در خراسان شمالي پنج هزار و 481 نفر ثبت نام کرده بودند، اظهار داشت: پس از بررسی صلاحیت این داوطلبان پنج هزار و 134 نفر از این تعداد تایید صلاحیت شدند.

وی اضافه کرد: همچنین از این تعداد 347 نفر شرایط لازم برای تایید صلاحیت را احراز نکردند که این افراد می توانند به استناد تبصره یک و دو ماده پنجاه قانون انتخابات از زمان ابلاغ به مدت چهار روز شکایت خود را به هیئت های اجرایی مربوطه اعلام کنند. به گفته وحیدی هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات پس از 10 روز رسیدگی به این اعتراضات در مورد تایید و یا عدم تایید این افراد نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد.

وی در ادامه در مورد جزئیات بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در خراسان شمالی عنوان کرد: در مهلت ثبت نام داوطلبان چهار هزار و 851 داوطلب در روستاها و 630 داوطلب نیز در شهرهای این استان ثبت نام کرده بودند که در حال حاضر از این تعداد 302 نفر در مناطق روستایی و 45 نفر نیز در شهرها صلاحیت لازم را کسب نکرده اند.

این مسئول اظهار داشت: در خراسان شمالی به منظور برگزاری انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا هزار و 68 صندوق اخذ رای شامل 303 صندوق شهری، 751 صندوق روستایی و 15 صندوق عشایری پیش بینی شده است

. به گفته وي انتخابات شوراهای اسلامی و ریاست جمهوری در سطح هشت شهرستان خراسان شمالی و در 723 روستا و 20 شهر برگزار می شود و رای دهندگان می بایست ضمن داشتن تابعیت جمهوری اسلامی، در زمان اخذ رای حداقل 18 سال تمام سن داشته باشند.

وحيدي در مورد تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس قانون جدید نیز عنوان کرد: بر اساس این قانون در شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت، پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل به عنوان اعضای شورای شهر انتخاب می شوند.

وی اضافه کرد: این تعداد در شهرهای بین 20 تا 50 هزار نفر به هفت عضو اصلی و سه عضو علی البدل، شهرهای 50 تا 100 هزار نفر 9 عضو اصلی و چهار عضو علی البدل، شهرهای با جمعیت 100 تا 200 هزار نفر جمعیت 11 عضو اصلی و پنج عضو علی البدل و در شهرهای دارای 200 تا 500 هزار نفر جمعیت نیز 13 عضو اصلی و شش عضو علی البدل افزایش می یابد.

وحيدي گفت: بر اين اساس شورای اسلامی شهر بجنورد در دور چهارم دارای 13 عضو، شیروان و اسفراین 9 عضو، آشخانه با هفت عضو و سایر شهرهای استان نیز هر کدام دارای پنج عضو خواهند بود.

این مسئول اضافه کرد: شمار اعضای شوراهای اسلامی روستا نیز در روستاهایی با جمعیت زیر هزار و 500 نفر سه عضو و در روستاهای با جمعیتی بیش از این پنج عضو خواهد بود.

به گفته جانشين ستاد انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی خراسان شمالی در این استان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مجموع دو هزار و 424 عضو اصلی و هزار و 566 عضو علی البدل انتخاب خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام از كانديداهاي انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا از صبح دوشنبه 26 فروردين ماه به صورت همزمان با سراسر كشور در در هشت فرمانداری و 19 بخشداري خراسان شمالي آغاز شد و ساعت 24 دوشنبه شب اول ارديبهشت ماه نيز به اتمام رسيد.

چهارمین انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در 24 خرداد ماه امسال همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزاری می‌شود.

خراسان شمالی دارای هشت شهرستان، 19 بخش و 18 شهر با جمعیت بالغ بر 867 هزار نفر است كه 52 درصد جمعیت آن در مناطق شهری و 48 درصد نيز در مناطق روستایی و عشایری است.

در سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای خراسان شمالی كه در سال 85 برگزار شد به طور ميانگين بيش از 70 درصد واجدين شرايط راي در استان در انتخابات مشاركت كردند و در پايان نيز دو هزار و 300 نفر به عنوان اعضای شورا تعیین شدند.