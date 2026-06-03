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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

دومین مرحله پرداخت مطالبات ناشران کتاب تهران کلید خورد

دومین مرحله پرداخت مطالبات ناشران کتاب تهران کلید خورد

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران از پرداخت مرحله دوم مطالبات ناشران حاضر در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حیدری، قائم مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم خرداد (۱۴۰۵) دومین مرحله از پرداخت مطالبات ناشران حاضر در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران انجام شد.

وی افزود: بنابراین تاکنون ۵۰ درصد از مطالبات ناشرانی که بسته‌های کتاب‌هایشان به‌دست مخاطبان رسیده، پرداخت شده است.

حیدری درباره زمان پرداخت الباقی مطالبات ناشران نیز گفت:‌ خریدهای نمایشگاه از طریق سامانه پست قابل رهگیری هستند و پس از دریافت گزارش بسته‌های رسیده، تسویه حساب با ناشران در دستور کار قرار می‌گیرد.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت تا چهارم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار شد.

کد مطلب 6849404
زهرا اسكندری

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