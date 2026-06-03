به گزارش خبرگزاری مهر، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پیش‌فروش بلیت قطار برای نیمه دوم خردادماه در تمامی محورهای ریلی کشور، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه (۱۶ خرداد) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز شنبه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام خواهد شد.

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلام کرد که از ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه و پس از انجام عملیات پشتیبان‌گیری سامانه، فرآیند پیش‌فروش بلیت به‌صورت همزمان از طریق تمامی درگاه‌های فروش ادامه خواهد یافت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۴۹۵۱ - ۰۲۱ تماس بگیرند.