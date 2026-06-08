تغییر مقصد پروازهای بازگشت حجاج؛ مشهد جایگزین فرودگاه امام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر اعمال محدودیتهای پروازی در غرب کشور و با توجه به شرایط کنونی، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که با هدف تداوم خدمترسانی به حجاج بیتالله الحرام و در هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان حج و زیارت، سه پرواز بازگشت حجاج از جده به کشور در روز دوشنبه (۱۸ خرداد) به فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد هدایت خواهد شد.
بر این اساس، پروازهای شماره ۱۶۷۹، ۱۶۹۱ و ۱۶۹۵ که طبق برنامه قرار بود بامداد دوشنبه از جده به مقصد فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) انجام شوند، با هماهنگیهای صورتگرفته از فرودگاه جده به مقصد مشهد مقدس انجام خواهند شد.
همچنین پرواز مشهد - جده که شب گذشته به دلیل شرایط موجود در فرودگاه گرگان متوقف شده بود، طبق برنامهریزی انجامشده در ساعات آینده به مقصد جده پرواز خواهد کرد.
براساس گزارش عملیات حج، انجام پروازهای بازگشت حجاج به سایر ایستگاههای پروازی کشور منوط به عادی شدن شرایط پروازی و رفع محدودیتهای موجود خواهد بود.
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که اطلاعرسانی درباره آخرین وضعیت و برنامه پروازهای بازگشت حجاج از طریق پیامرسانها و کانالهای رسمی این شرکت در اختیار خانوادههای حجاج قرار خواهد گرفت.
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