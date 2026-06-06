به گزارش خبرگزاری مهر، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پیش‌فروش بلیت قطار برای نیمه دوم خردادماه در تمامی محورهای ریلی کشور، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ امروز (شنبه، ۱۶ خرداد) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شد.

بر اساس اطلاعیه راه‌آهن، پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ امروز از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام خواهد شد.

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلام کرد که از ساعت ۱۳:۳۰ امروز (۱۶ خرداد) و پس از انجام عملیات پشتیبان‌گیری سامانه، فرآیند پیش‌فروش بلیت به‌صورت همزمان از طریق تمامی درگاه‌های فروش ادامه خواهد یافت.