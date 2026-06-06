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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۶

پیش‌فروش بلیت قطار مسافری نیمه دوم خرداد آغاز شد

پیش‌فروش بلیت قطار مسافری نیمه دوم خرداد آغاز شد

پیش‌فروش بلیت قطار برای نیمه دوم خردادماه در تمامی محورهای ریلی کشور، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ امروز (شنبه، ۱۶ خرداد) آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پیش‌فروش بلیت قطار برای نیمه دوم خردادماه در تمامی محورهای ریلی کشور، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ امروز (شنبه، ۱۶ خرداد) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شد.

بر اساس اطلاعیه راه‌آهن، پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ امروز از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام خواهد شد.

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلام کرد که از ساعت ۱۳:۳۰ امروز (۱۶ خرداد) و پس از انجام عملیات پشتیبان‌گیری سامانه، فرآیند پیش‌فروش بلیت به‌صورت همزمان از طریق تمامی درگاه‌های فروش ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6851407
زهره آقاجانی

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