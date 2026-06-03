انهدام ۲ باند سرقت توسط پلیس آگاهی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران پلیس آگاهی استان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی موفق شدند دو باند سرقت فعال در سطح شهرستان خرم‌آباد را شناسایی و منهدم کنند.

در اقدام اول، مأموران موفق شدند اعضای یک باند شامل سه نفر سارق و یک نفر مال‌خر را با اشراف اطلاعاتی شناسایی و طی هماهنگی قضائی دستگیر کنند که در تحقیقات پلیس به ۲۰ فقره کابل مخابراتی معترف شدند.

در اقدام دوم، باندی که در محورهای مواصلاتی شهرستان به سرقت از خودروهای باری اقدام می‌کرد، پس از اقدامات پلیسی، شناسایی و طی عملیاتی هر سه نفر عضو این باند دستگیر شدند. متهمان در تحقیقات پلیسی انجام شده به ۱۲ فقره سرقت اعتراف کردند.

متهمان با تشکیل پرونده و به همراه مستندات به مراجع قضائی معرفی شدند.