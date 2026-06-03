  1. استانها
  2. لرستان
۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

انهدام ۲ باند سرقت توسط پلیس آگاهی لرستان

انهدام ۲ باند سرقت توسط پلیس آگاهی لرستان

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از انهدام دو باند سرقت در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران پلیس آگاهی استان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی موفق شدند دو باند سرقت فعال در سطح شهرستان خرم‌آباد را شناسایی و منهدم کنند.

در اقدام اول، مأموران موفق شدند اعضای یک باند شامل سه نفر سارق و یک نفر مال‌خر را با اشراف اطلاعاتی شناسایی و طی هماهنگی قضائی دستگیر کنند که در تحقیقات پلیس به ۲۰ فقره کابل مخابراتی معترف شدند.

در اقدام دوم، باندی که در محورهای مواصلاتی شهرستان به سرقت از خودروهای باری اقدام می‌کرد، پس از اقدامات پلیسی، شناسایی و طی عملیاتی هر سه نفر عضو این باند دستگیر شدند. متهمان در تحقیقات پلیسی انجام شده به ۱۲ فقره سرقت اعتراف کردند.

متهمان با تشکیل پرونده و به همراه مستندات به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6849419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها