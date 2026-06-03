هواشناسی: وضعیت جوی اصفهان پایدار است

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز و فردا جوی آرام و به نسبت پایدار بر منطقه حاکم است و آسمان صاف تا کمی ابری در ساعات بعد از ظهر و عصر گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

به گفته وی، از عصر فردا پنج شنبه ۱۴ خرداد ماه تا روز شنبه در ساعات بعد از ظهر وزش باد به نسبت شدید تا شدید را به ویژه در نواحی شرقی استان انتظار داریم که سبب گرد و خاک در شرق، شمال و مرکزی استان خواهد شد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق تغییر محسوسی ندارد، گفت: طی این مدت بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن به ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

معتمدی اضافه کرد: زواره از توابع اردستان با بیشینه دمای ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای هفت درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک ترین مناطق استان خواهند بود.