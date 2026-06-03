سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی و با توجه به وجود رطوبت در منطقه و عبور امواج کمدامنه از تراز میانی جو، طی روزهای آینده شرایط برای افزایش ابر و وقوع ناپایداریهای موقت در استان گلستان فراهم است.
وی افزود: در این مدت آسمان استان گاهی ابری خواهد بود و در برخی مناطق بارشهای پراکنده باران پیشبینی میشود. همچنین در نواحی مرتفع و کوهستانی احتمال وقوع رگبارهای موقت، رعدوبرق پراکنده و شکلگیری پدیده مه وجود دارد.
کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: وزش باد نسبتاً شدید موقتی نیز از دیگر پدیدههای مورد انتظار در سطح استان خواهد بود که در برخی مناطق شدت بیشتری خواهد داشت.
ملاحی با اشاره به زمان وقوع این ناپایداریها گفت: بررسی الگوهای هواشناسی نشان میدهد تا پایان هفته، بارشها عمدتاً در ساعات عصر و شب و همچنین اوایل صبح رخ خواهد داد.
وی از شهروندان، بهویژه ساکنان مناطق کوهستانی و مسافران، خواست با توجه به احتمال کاهش دید ناشی از مه و وقوع بارشهای موقت، تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.
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