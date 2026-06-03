ولایت حضرت علی(ع) دژ و حصار امنیت برای مسلمانان است

حجت الاسلام مرتضی عزیزی در گفتگو با مهر به حجه الوداع و واقعه غدیر اشاره کرد و گفت: پیامبر گرامی اسلام در خجه الوداع در حالیکه گرمای شدیدی حاکم بود به دستور خداوند حجاجی را که جلوتر رفته بودند را فرمود برگردند و آنهایی که نرسیده بودند برسند تا خبر مهمی را به آن ها ابلاغ کند.

وی افزود: پیامبر خدا در حالیکه حاضر نبود تا حجاج گرمای سخت آن روزها را تحمل کنند ولی بایستی ماموریت ابلاغ پیام خداوند به مردم آن منطقه را اجرا کند تا در همان زمان و مکان اتفاق بیافتد.

عزیزی ادامه داد: غدیر خم یک واقعه تاریخی تا آخرالزمان است که بایستی در همان زمان و مکان اتفاق می افتد و برای همین به عنوان بزرگترین عید مسلمانان می باشد.

عزیزی اضافه کرد: کسانی که در آن زمان در محل غدیر خم حضور داشتند مبلغ دین پس از رسول خدا (ص) شدند و کسانی که دستور پیامبر خدا (ص) رارعایت کردند و به دنبال منافع و کسب مقام برای خودشان نبودند رستگار شدند و کسانی نیز برای کسب مقام و قدرت از راه منحرف شدند.

وی ضمن ابراز امیدواری بر اینکه غدیری بمانیم، گفت: غدیر باید با عمل خود ثابت کنیم که بر اساس عملکرد خود باید غدیر را توسعه دهیم و عمل و رفتار و کردارمان غدیر را در جامعه تکثیر و تبیین کنیم.

وی گفت: در جامعه کنونی با هجمه فرهنگی ماهواره ها که ده ها ماهواره برای تخریب تشیع است باید برنامه های فرهنگی تاثیرگذار برای بی تاثیرکردن این هجمه ها داشته باشیم.