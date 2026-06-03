غدیر اعلام رسمی تداوم هدایت الهی در جامعه اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه اسلامی به مناسبت تقارن عید سعید غدیر و سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و قیام خونین ۱۵ خرداد بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:



باسمه تعالی

عید سعید غدیر خم، این عید بزرگ ولایت و امامت، امسال در حالی فرا می‌رسد که هم‌زمانی آن با سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) و نیز سالگرد قیام خونین و تاریخ‌ساز ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، فرصتی مغتنم برای بازخوانی یکی از عمیق‌ترین پیوندهای فکری و تاریخی در انقلاب اسلامی ایران فراهم آورده است؛ پیوندی ریشه‌دار میان اصل ولایت، نهضت امام و استمرار راه انقلاب اسلامی.

غدیر، صرفاً یک واقعه تاریخی نیست؛ غدیر، اعلام رسمی تداوم هدایت الهی در جامعه اسلامی و تثبیت جایگاه ولایت به‌عنوان محور وحدت، عدالت، دیانت و صیانت از امت اسلامی است. درک درست از غدیر، بدون فهم نسبت آن با مسئولیت اجتماعی، اقامه حق و مقابله با طاغوت ممکن نیست. از همین منظر، اندیشه سیاسی و دینی حضرت امام خمینی(ره) را باید امتداد روشن و زمان‌شناسانه همان حقیقت غدیری دانست؛ حقیقتی که در عصر غیبت، در قالب نظریه مترقی ولایت فقیه، راه هدایت امت و حفظ کیان اسلام و مسلمین را ترسیم کرد.

امام خمینی(ره) با اتکا به همین بینش اصیل، اسلام را از حاشیه‌نشینی تاریخی خارج کرد و آن را به متن زندگی سیاسی و اجتماعی ملت ایران بازگرداند. ایشان با تبیین جایگاه ولایت، نشان دادند که دین، جدای از سیاست نیست و جامعه اسلامی برای صیانت از استقلال، عزت، عدالت و هویت خویش، نیازمند رهبری الهی، آگاه، شجاع و مردمی است. قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، نخستین تجلی اجتماعی و تاریخی این اندیشه بود؛ قیامی که ملت مؤمن ایران در دفاع از مرجعیت، دیانت و ولایت، جان خود را در کف نهاد و پایه‌های نهضتی را استوار کرد که در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید.

حزب مؤتلفه اسلامی، که خود از آغاز نهضت اسلامی و در مکتب امام راحل(ره) شکل گرفته و بالیده است، بر این باور است که نسبت میان غدیر، ۱۵ خرداد و راه امام، نسبتی وثیق، معنادار و راهگشاست. اگر غدیر، منشور ولایت است، ۱۵ خرداد، فریاد تاریخی ملت در دفاع از ولایت، و امام خمینی(ره)، احیاگر این حقیقت در روزگار معاصر است. امروز نیز تداوم راه امام، در گروی پایبندی عملی به اصل ولایت، حفظ وحدت ملی، صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر جبهه استکبار و تحریف است.

ازسوی دیگر ، تقارن ایّام ارتحال امام "ره" با روزهایی که داغ جانسوز شهادت قائدعظیم الشّان ، امام خامنه‌ای "رضوان الله تعالی علیه"هنوز بر سینه‌ه اسنگینی می‌کند، معنایی ژرف یافته است . شهادت ایشان درمیدان نبرد و در تقابل مستقیم بااهریمن زمان ، امضای سرخی برحقانیت مکتبی بودکه امام راحل بنیان نهاد . این شهادت ، پیوندی ناگسستنی میان "بنیانگذار" و "علمدار" ایجاد کرد و ثابت نمود که این راه ، راهِ عافیت‌طلبی نیست ، بلکه مسیر جانفشانی درپیشگاه حضرت حق ، جلّ واعلاست . امروزیادامام خمینی"ره" بایادخلف صالحش چنان درهم تنیده که گویی هر دو در یک کالبد، نگهبان مرزهای ایمان وشرف این مرزوبوم اسلامی‌اند . حزب مؤتلفه اسلامی ضمن گرامیداشت عید بزرگ غدیر، یاد و خاطره حضرت امام خمینی(ره) و شهدای قیام ۱۵ خرداد را با عزت و احترام پاس می‌دارد و بر این حقیقت تأکید می‌کند که راه نجات امت اسلامی، در تمسک به ولایت، وفاداری به خط امام و تبعیت از رهبری حکیمانه انقلاب اسلامی است.

حزب مؤتلفه اسلامی