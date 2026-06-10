  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

میزبانی حزب موتلفه از سفرای کشورهای دوست در سالروز تأسیس حزب

میزبانی حزب موتلفه از سفرای کشورهای دوست در سالروز تأسیس حزب

در شصت‌وسومین سالگرد تأسیس حزب موتلفه اسلامی و بزرگداشت شهدای ۲۶ خرداد، جمعی از سفرای کشورهای دوست و همسو میهمان این حزب خواهند بود.

به گزارش خبرگزرای مهر، مراسم بین المللی سالروز تشکیل این حزب روز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود و در آن افزون بر شخصیت‌های سیاسی داخلی، شماری از سفرای مقیم تهران نیز حضور خواهند داشت.

معاون بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی در این زمینه گفت:در سالروز تأسیس حزب موتلفه اسلامی، مفتخریم میزبان جمعی از سفرای کشورهای دوست باشیم. این حضور نشان‌دهنده عمق روابط دیپلماتیک حزبی و اعتماد متقابل میان جریان‌های سیاسی هم‌اندیش در سطح بین‌الملل است.

وی افزود: امسال این مراسم را با پیام تصویری رئیس کمیته دائمی کنفرانس احزاب سیاسی آسیا (ICAPP) و نیز حضور مستقیم سفرای چند کشور دوست برگزار می‌کنیم که بیانگر جایگاه روبه رشد حزب موتلفه اسلامی در تعاملات فرامرزی است.

معاون بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی تأکید کرد: تعامل با سفرای کشورهای دوست، فرصتی برای تبادل نظر درباره صلح پایدار، احترام متقابل و همکاری‌های منطقه‌ای بر اساس منافع مشترک است. ما معتقدیم احزاب سیاسی می‌توانند پل‌های ارتباطی محکمی میان ملت‌ها بسازند.

بر اساس این گزارش، جزئیات بیشتر درباره فهرست سفرای شرکت‌کننده و برنامه‌های جانبی مراسم متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6856379
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها