میزبانی حزب موتلفه از سفرای کشورهای دوست در سالروز تأسیس حزب

به گزارش خبرگزرای مهر، مراسم بین المللی سالروز تشکیل این حزب روز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ در تهران برگزار میشود و در آن افزون بر شخصیتهای سیاسی داخلی، شماری از سفرای مقیم تهران نیز حضور خواهند داشت.
معاون بینالملل حزب موتلفه اسلامی در این زمینه گفت:در سالروز تأسیس حزب موتلفه اسلامی، مفتخریم میزبان جمعی از سفرای کشورهای دوست باشیم. این حضور نشاندهنده عمق روابط دیپلماتیک حزبی و اعتماد متقابل میان جریانهای سیاسی هماندیش در سطح بینالملل است.
وی افزود: امسال این مراسم را با پیام تصویری رئیس کمیته دائمی کنفرانس احزاب سیاسی آسیا (ICAPP) و نیز حضور مستقیم سفرای چند کشور دوست برگزار میکنیم که بیانگر جایگاه روبه رشد حزب موتلفه اسلامی در تعاملات فرامرزی است.
معاون بینالملل حزب موتلفه اسلامی تأکید کرد: تعامل با سفرای کشورهای دوست، فرصتی برای تبادل نظر درباره صلح پایدار، احترام متقابل و همکاریهای منطقهای بر اساس منافع مشترک است. ما معتقدیم احزاب سیاسی میتوانند پلهای ارتباطی محکمی میان ملتها بسازند.
بر اساس این گزارش، جزئیات بیشتر درباره فهرست سفرای شرکتکننده و برنامههای جانبی مراسم متعاقباً اعلام خواهد شد.
در شصتوسومین سالگرد تأسیس حزب موتلفه اسلامی و بزرگداشت شهدای ۲۶ خرداد، جمعی از سفرای کشورهای دوست و همسو میهمان این حزب خواهند بود.
به گزارش خبرگزرای مهر، مراسم بین المللی سالروز تشکیل این حزب روز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ در تهران برگزار میشود و در آن افزون بر شخصیتهای سیاسی داخلی، شماری از سفرای مقیم تهران نیز حضور خواهند داشت.
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