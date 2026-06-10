پیام تبریک رئیس کمیته دائمی کنفرانس احزاب سیاسی آسیا به حزب موتلفه

به گزارش خبرگزاری مهر، چانگ یونگ در این پیام که قرار است روز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ (۱۲ ژوئن ۲۰۲۶) در مراسم بزرگداشت شهدای ۲۶ خرداد و سالگرد تأسیس حزب پخش شود، ضمن ابراز خرسندی از همکاری دیرینه با موتلفه اسلامی۰، این حزب را یکی از ارکان بنیان‌گذار «خانواده سیاسی آسیایی» مشترک توصیف کرد.



رئیس کمیته دائمی ICAPP با اشاره به سابقه بیش از شش‌دهه‌ای حزب موتلفه اسلامی در تحولات سیاسی ایران و دیپلماسی حزبی فرامرزی، تصریح کرد: «این مناسبت، فقط جشن‌گرفتن تاریخ یک حزب نیست؛ بلکه گواهی بر تاب‌آوری سیاسی، تداوم و اهمیت ماندگار گفت‌وگو در حیات یک ملت است.»



چانگ یونگ در ادامه با توصیف فضای پرتنش ژئوپلیتیک کنونی در منطقه و جهان، افزود: «امروز بیش از هر زمان دیگر، رهبران سیاسی مسئولیتی ویژه دارند: باز نگه‌داشتن کانال‌های ارتباطی، کاهش سوءتفاهم‌ها و قراردادن کرامت و رفاه مردم بر شکاف‌ها و رویارویی‌ها.»



وی تأکید کرد که احزاب سیاسی می‌توانند زمانی که دیپلماسی رسمی دچار رکود می‌شود، نقش پل را ایفا کنند و در فضای غلبه زبان زور، از زبان انسانیت مشترک سخن بگویند.



دبیرکل ICAPP و رییس کمیسیون امنیت ملی کره در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای حزب موتلفه اسلامی و صلح و سربلندی برای مردم ایران، بر تعهد مشترک برای تحقق «آسیایی سرشار از صلح، ثبات، عدالت و شکوفایی مشترک» تأکید کرد و گفت: «احزاب سیاسی وجود ندارند تا بر تفرقه بیفزایند، بلکه برای ساختن تفاهم؛ نه برای دامن زدن به رویارویی، بلکه برای پیشبرد آشتی؛ و نه برای تداوم ترس، بلکه برای پرورش امید.»

این پیام تصویری در مراسم روز جمعه (۲۲ خرداد) در تهران پخش خواهد شد و نشان‌دهنده جایگاه بین‌المللی حزب موتلفه اسلامی به‌عنوان یکی از اعضای مؤسس و فعال کنفرانس احزاب سیاسی آسیا (ICAPP) است.