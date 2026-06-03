به گزارش خبرگزاری مهر، فعالیت شبانه‌روزی رواق‌های کودک و خردسال از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۳ خرداد آغاز شده و تا ساعت ۲۲ روز پنجشنبه ۱۴ خرداد به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

این اقدام در راستای توسعه خدمات فرهنگی به خانواده‌های زائر و ایجاد بستری مناسب برای بهره‌مندی هرچه بیشتر کودکان از فضای معنوی حرم مطهر رضوی برنامه‌ریزی شده و برای نخستین بار در ایام عید غدیر به اجرا درمی‌آید.

رواق خردسال ویژه کودکان ۳ تا ۵ سال با هدف ایجاد تجربه‌ای شیرین و آرام از حضور در بارگاه منور رضوی طراحی شده است. برنامه‌های این بخش بر آموزش مهارت‌های پایه و آشنایی اولیه با مفاهیم زیارت متمرکز بوده و کودکان با همراهی مادران خود می‌توانند به مدت ۱۵ دقیقه از این فضا بهره‌مند شوند.

در رواق کودک ویژه گروه سنی ۵ تا ۹ سال نیز مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی و سرگرمی متناسب با روحیات کودکان تدارک دیده شده است. آموزش مفاهیم دینی و معارف مرتبط با واقعه غدیر از طریق کارگاه‌های دست‌ورزی، قصه‌گویی، بازی‌های گروهی و نمایش‌های عروسکی از جمله برنامه‌های این رواق به شمار می‌رود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هر کودک می‌تواند به مدت ۶۰ دقیقه از خدمات و غرفه‌های تخصصی این مجموعه استفاده کند.

تمامی برنامه‌های رواق کودک و خردسال با رویکردی کارشناسانه و با بهره‌گیری از ظرفیت هنر، آموزش و سرگرمی طراحی شده است تا مفاهیم معرفتی و آموزه‌های دینی به شیوه‌ای جذاب و متناسب با سن کودکان منتقل شود و خاطره‌ای ماندگار از عید ولایت در ذهن زائران کوچک حرم رضوی ثبت شود.