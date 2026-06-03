به گزارش خبرگزاری مهر، امین بهنام، معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی با اشاره به اجرای برنامههای گلآرایی ایام دهه ولایت اظهار کرد: در این ایام، علاوه بر روند معمول گلآرایی چهار گلدان گوشههای فوقانی ضریح مطهر که طبق برنامه مشخص در روزهای یکشنبه، سهشنبه، پنجشنبه و جمعه انجام میشود، گلآرایی ریسهای دور تا دور ضریح مطهر نیز در چند نوبت اجرا خواهد شد.
معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی با بیان اینکه عملیات گلآرایی پیشبینیشده شامل تعویض کامل گلها، اجرای ریسهگل پیرامون ضریح مطهر و تکمیل سازههای گلآرایی است، افزود: در دهه ولایت، میزان گل مصرفی نسبت به روزهای معمول افزایش چشمگیری دارد تا فضای بصری روضه منوره در ایام جشنهای مرتبط با امیرالمؤمنین (ع)، طراوت و شکوه بیشتری پیدا کند.
وی در تشریح گونههای گل مورد استفاده اظهار کرد: گلهای شاخهبریده با کیفیت ممتاز از سوی ناذران شهرستان محلات به حرم مطهر رضوی تقدیم شده است که از جمله آنها میتوان به رز، لیلیوم، آلستر، داوودی، آنتوریوم و دیگر گونههای گل شاخهای اشاره کرد. این گلها که بیشتر در رنگهای سبز و سفید متناسب با ایام دهه غدیر است در گلآرایی گلدانهای فوقضریح و نیز ریسههای دور ضریح مطهر بهکار گرفته میشود.
بهنام درباره زمان انجام آیین تعویض گلدانهای فوق ضریح مطهر گفت: این آیین در نیمه نخست سال ساعت ۶ صبح و در نیمه دوم سال ساعت ۷ صبح اجرا میشود.
معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی با اشاره به حساسیت اجرای ریسهگل دور ضریح مطهر خاطرنشان کرد: این برنامه از آیینهایی است که بهصورت محدود و در مناسبتهای خاص از جمله دهه کرامت، عید سعید غدیر و نیمه شعبان اجرا میشود و بهدلیل جزئیات فنی و حساسیت بالا، اجرای آن بر عهده تیمهای باتجربه و متخصص شمیم رضوان است.
وی با بیان اینکه هدف از اجرای این آیین، ایجاد جلوهای ویژه برای مضجع شریف امام رضا (ع) در ایام دهه ولایت و عید غدیر است، گفت: تلاش میشود زائران هنگام تشرف به کنار ضریح مطهر، با فضایی آراسته، چشمنواز و هماهنگ با حالوهوای معنوی زیارت روبهرو شوند.
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