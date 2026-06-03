رایگان شدن تمامی خطوط اتوبوسرانی مشهد در روز ۱۴ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شریعتی در خصوص رایگان شدن خطوط اتوبوسرانی مشهد اظهار کرد: برابر مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و دستور شهردار مشهد، به مناسبت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و عید سعید غدیر خم خدمات ناوگان اتوبوسرانی مشهد در کلیه خطوط به صورت رایگان در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد بیان کرد: برای ارائه خدمات شایسته به زائرین و مجاورین، ناوگان خطوط منتهی و عبوری حرم مطهر از بعدازظهر ۱۳ خردادماه تا پایان روز ۱۴ خردادماه، تقویت خواهد شد تا سرفاصله ناوگان کاهش یابد و مسافرین با سهولت بیشتری از خدمات حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.