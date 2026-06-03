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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

رایگان شدن تمامی خطوط اتوبوسرانی مشهد در روز ۱۴ خرداد ۱۴۰۵

رایگان شدن تمامی خطوط اتوبوسرانی مشهد در روز ۱۴ خرداد ۱۴۰۵

مشهد- مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد از رایگان شدن تمامی خطوط اتوبوسرانی مشهد در روز ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شریعتی در خصوص رایگان شدن خطوط اتوبوسرانی مشهد اظهار کرد: برابر مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و دستور شهردار مشهد، به مناسبت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و عید سعید غدیر خم خدمات ناوگان اتوبوسرانی مشهد در کلیه خطوط به صورت رایگان در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد بیان کرد: برای ارائه خدمات شایسته به زائرین و مجاورین، ناوگان خطوط منتهی و عبوری حرم مطهر از بعدازظهر ۱۳ خردادماه تا پایان روز ۱۴ خردادماه، تقویت خواهد شد تا سرفاصله ناوگان کاهش یابد و مسافرین با سهولت بیشتری از خدمات حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

کد مطلب 6848669

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