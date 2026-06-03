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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

آغاز طرح جهادی دندانپزشکی در شاهرود؛ پذیرش ۵۰۰ نفر پیش بینی می‌شود

آغاز طرح جهادی دندانپزشکی در شاهرود؛ پذیرش ۵۰۰ نفر پیش بینی می‌شود

شاهرود- رئیس اداره کمیته امداد شاهرود از آغاز طرح جهادی دندانپزشکی در کلینیک آیت الله شاهرودی شاهرود خبر داد و گفت: پذیرش ۵۰۰ نفر در این طرح پیش بینی می‌شود.

علیرضا نوری زرگری در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز طرح جهادی دندانپزشکی در کلینیک آیت الله شاهرودی جاده بسطام خبر داد و بیان کرد: مدت اجرای این طرح بازه سه روزه ۱۳ لغایت ۱۵ خرداد ماه است.

وی با اشاره به همکاری گروه جهادی امام علی (ع) اصفهان در اجرای این طرح، اضافه کرد: هدف این طرح ارائه‌ خدمات دندانپزشکی به جامعه هدف تحت پوشش است.

رئیس اداره کمیته امداد شاهرود به همکاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در این طرح نیز اشاره کرد و ابراز داشت: این طرح برای دومین سال پیاپی در حال انجام است.

نوری زرگری از همکاری دندانپزشکان در این طرح تقدیر کرد و اظهار داشت: برآورد پذیرش مددجویان تحت پوشش رقمی حدود ۵۰۰ نفر است.

وی اضافه کرد: همه خدمات دندانپزشکی در این مجموعه به صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش و ساکنان مناطق حاشیه ای شاهرود ارائه خواهد شد.

کد مطلب 6849543

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