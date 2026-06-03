علیرضا نوری زرگری در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز طرح جهادی دندانپزشکی در کلینیک آیت الله شاهرودی جاده بسطام خبر داد و بیان کرد: مدت اجرای این طرح بازه سه روزه ۱۳ لغایت ۱۵ خرداد ماه است.

وی با اشاره به همکاری گروه جهادی امام علی (ع) اصفهان در اجرای این طرح، اضافه کرد: هدف این طرح ارائه‌ خدمات دندانپزشکی به جامعه هدف تحت پوشش است.

رئیس اداره کمیته امداد شاهرود به همکاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در این طرح نیز اشاره کرد و ابراز داشت: این طرح برای دومین سال پیاپی در حال انجام است.

نوری زرگری از همکاری دندانپزشکان در این طرح تقدیر کرد و اظهار داشت: برآورد پذیرش مددجویان تحت پوشش رقمی حدود ۵۰۰ نفر است.

وی اضافه کرد: همه خدمات دندانپزشکی در این مجموعه به صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش و ساکنان مناطق حاشیه ای شاهرود ارائه خواهد شد.