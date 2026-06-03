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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۷

ترکیب جدید شورای مرکزی کانون مجریان رسانه‌های دیداری مشخص شد

ترکیب جدید شورای مرکزی کانون مجریان رسانه‌های دیداری مشخص شد

نیما کرمی، حمید محمدی، مجید بهره مند و رضا جاودانی به ترتیب به عنوان رئیس، دبیر، خزانه دار و بازرس شورای مرکزی کانون مجریان رسانه های دیداری انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون، روز دوشنبه ۱۱ خرداد سال جاری، چهارمین مجمع انتخاباتی کانون مجریان رسانه های دیداری با حضور حداکثری اعضا برگزار شد و طی آن ‌به ترتیب آرای مأخوذه نیما کرمی، حمید محمدی، محمد سلوکی، سونیا پوریامین و مجید بهره مند به عنوان پنج عضو اصلی شورای مرکزی انتخاب شدند و رأی اعتماد گرفتند.

در اولین جلسه رسمی اعضای شورای مرکزی، نیما کرمی، حمید محمدی، مجید بهره مند و رضا جاودانی به ترتیب به عنوان رئیس، دبیر، خزانه دار و بازرس شورای مرکزی کانون مجریان رسانه های دیداری انتخاب شدند.

در ترکیب سابق شورای مرکزی کانون مجریان، المیرا شریفی مقدم و سونیا پوریامین، علیرضا عسکریان، محمد سلوکی و نیما کرمی حضور داشتند که در پایان مجمع انتخاباتی اخیر از زحمات المیرا شریفی مقدم و علیرضا عسکریان قدردانی و تشکر به عمل آمد.

همچنین وحید رونقی، زهرا شاهین فر و سارا روستاپور به ترتیب به عنوان اعضا و بازرس علی البدل شورای مرکزی کانون مجریان انتخاب شدند.

کد مطلب 6849557
عطیه موذن

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