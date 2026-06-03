به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون، روز دوشنبه ۱۱ خرداد سال جاری، چهارمین مجمع انتخاباتی کانون مجریان رسانه های دیداری با حضور حداکثری اعضا برگزار شد و طی آن ‌به ترتیب آرای مأخوذه نیما کرمی، حمید محمدی، محمد سلوکی، سونیا پوریامین و مجید بهره مند به عنوان پنج عضو اصلی شورای مرکزی انتخاب شدند و رأی اعتماد گرفتند.

در اولین جلسه رسمی اعضای شورای مرکزی، نیما کرمی، حمید محمدی، مجید بهره مند و رضا جاودانی به ترتیب به عنوان رئیس، دبیر، خزانه دار و بازرس شورای مرکزی کانون مجریان رسانه های دیداری انتخاب شدند.

در ترکیب سابق شورای مرکزی کانون مجریان، المیرا شریفی مقدم و سونیا پوریامین، علیرضا عسکریان، محمد سلوکی و نیما کرمی حضور داشتند که در پایان مجمع انتخاباتی اخیر از زحمات المیرا شریفی مقدم و علیرضا عسکریان قدردانی و تشکر به عمل آمد.

همچنین وحید رونقی، زهرا شاهین فر و سارا روستاپور به ترتیب به عنوان اعضا و بازرس علی البدل شورای مرکزی کانون مجریان انتخاب شدند.