خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: فرهنگ ایثار و شهادت در جمهوری اسلامی ایران همواره به عنوان یکی از مهمترین جلوههای عینی آموزههای دینی و ولایی شناخته میشود؛ فرهنگی که به باور مسئولان، ریشه در واقعه تاریخی غدیر خم و مفهوم عمیق ولایتمداری دارد.
در همین زمینه مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه عید غدیر اظهار کرد: ایام عید ولایت و امامت، عیدالله اکبر و بزرگترین عید الهی است و هیچ عیدی بالاتر از عید غدیر در فرهنگ اسلامی وجود ندارد.
حجتالاسلام والمسلمین وحید هدایتی با تأکید بر ارتباط مستقیم فرهنگ ایثار و شهادت با آموزههای غدیر افزود: فرهنگ ایثار و شهادت در حقیقت آیینه تمامنمای ولایتمداری است و شهدا با رفتار و عمل خود نشان دادند که پیام غدیر صرفاً یک مفهوم نظری نیست، بلکه یک سبک زندگی مبتنی بر اطاعت از ولایت و امام زمان (عج) است.
غدیر؛ تبلور عملی ولایتمداری در سیره شهدا
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان با بیان اینکه شهدا بهترین مفسران عملی فرهنگ غدیر هستند، گفت: آنان با نثار جان، مال، جوانی و موقعیت اجتماعی خود ثابت کردند که در مسیر ولایتپذیری، از هیچ فداکاری دریغ نمیکنند و امنیت امروز جامعه مرهون همین ایثارگریهاست.
وی افزود: در آموزههای دینی، دینداری در سه سطح اعتقاد قلبی، بیان زبانی و عمل تعریف میشود و شهدا هر سه مرحله را به کاملترین شکل ممکن محقق کردند؛ بهگونهای که هم در باور قلبی و هم در گفتار و وصیتنامههایشان بر تبعیت از ولایت تأکید داشتند.
حجتالاسلام والمسلمین هدایتی تصریح کرد: بررسی وصیتنامه شهدا نشان میدهد بیش از ۹۹ درصد آنان توصیه به اطاعت از ولایت و رهبری داشتهاند و این موضوع نشاندهنده عمق پیوند اعتقادی آنان با فرهنگ غدیر است.
غدیر؛ پیام وحدت برای امت اسلامی
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان با اشاره به پیامهای اجتماعی و بینالمللی غدیر اظهار کرد: یکی از مهمترین پیامهای غدیر، دعوت به وحدت در میان مسلمانان است و این عید بزرگ تنها متعلق به شیعیان نیست، بلکه متعلق به همه امت اسلامی اعم از شیعه و سنی است.
وی افزود: غدیر به ما میآموزد که اتحاد و همدلی باید حول محور ولایت و امامت شکل بگیرد و این اصل میتواند زمینهساز تقویت انسجام در جهان اسلام باشد.
هدایتی با اشاره به نقش مردم استان کردستان در پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی گفت: مردم این استان همواره نشان دادهاند که در مسیر دفاع از اسلام، ولایت و رهبری، آماده تقدیم جان و مال خود هستند.
وی با بیان اینکه استان کردستان ۵۵۳۶ شهید دفاع مقدس و ۸۶ شهید در جنگ رمضان تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، افزود: این آمار نشاندهنده عمق وفاداری مردم این دیار به آرمانهای غدیر و ولایت است.
غدیر و مبارزه با ظلم در نگاه جبهه مقاومت
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان در ادامه سخنان خود غدیر را دارای پیامهای فراملی و تمدنی دانست و گفت: یکی از مهمترین آموزههای غدیر، ایستادگی در برابر ظلم و استکبار است.
وی افزود: امروز نیز این پیام در قالب جبهه مقاومت و مقابله با مستکبران عالم، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، ادامه یافته است و ملتهای آزاده جهان باید از این آموزه الهام بگیرند.
هدایتی تصریح کرد: آینده جهان به سمت افول استکبار جهانی در حرکت است و ملتها با تکیه بر فرهنگ غدیر، ایثار و شهادت، مسیر مقاومت و پیروزی را ادامه خواهند داد.
نقش نهادهای فرهنگی در تبیین فرهنگ غدیر
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامههای بنیاد شهید و امور ایثارگران در ایام عید غدیر گفت: در برخی شهرستانهای استان، با توجه به بافت جمعیتی، جلسات تبیینی ویژه جامعه هدف برگزار میشود.
حجتالاسلام هدایتی افزود: همچنین در برخی مناطق، از جمله شهرستان بیجار، با حمایت معاونت فرهنگی بنیاد شهید، مساعدتهایی برای برگزاری موکبهای فرهنگی، تبلیغی و برنامههای اطعام در روز غدیر انجام شده است.
وی ادامه داد: اطعام روز غدیر از جمله سنتهای مورد تأکید در معارف دینی است و تلاش شده این سنت در قالب برنامههای مردمی و فرهنگی احیا شود.
انتقال فرهنگ غدیر به نسلهای آینده
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در بنیاد شهید کردستان با تأکید بر ضرورت انتقال ارزشهای غدیر به نسل جوان گفت: همانگونه که پیامبر اکرم (ص) در خطبه غدیریه بر انتقال پیام این واقعه از نسلی به نسل دیگر تأکید کردند، امروز نیز این وظیفه بر عهده خانوادههای شهدا و نهادهای فرهنگی است.
وی افزود: همانطور که حضرت زینب (س) پیام عاشورا را زنده نگه داشت، امروز نیز خانوادههای شهدا و فعالان فرهنگی باید پیام غدیر و آرمانهای شهدا را به نسل آینده منتقل کنند.
حجتالاسلام هدایتی تأکید کرد: فرهنگ غدیر باید از سطح شعار به سطح رفتار اجتماعی تبدیل شود و در سبک زندگی مردم جاری گردد.
غدیر؛ فرهنگ اتحاد و همیاری اجتماعی
وی با اشاره به ابعاد اجتماعی فرهنگ غدیر اظهار کرد: غدیر تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه فرهنگی جامع بر پایه وحدت، همیاری، ایثار، اطاعت از ولایت و مبارزه با ظلم است.
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان خاطرنشان کرد: اگر این فرهنگ به درستی در جامعه نهادینه شود، میتواند زمینهساز تقویت همبستگی اجتماعی، افزایش روحیه همکاری و شکلگیری جامعهای متحد و مقاوم باشد.
حجتالاسلام والمسلمین هدایتی تأکید کرد: فرهنگ غدیر همان فرهنگ ایثار و شهادت است و این دو مفهوم در کنار هم میتوانند هویت دینی و انقلابی جامعه اسلامی را بیش از پیش تقویت کنند.
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