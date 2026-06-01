به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، سید علیرضا فاطمیانپور، ضمن تبریک فرا رسیدن عید ولایت و امامت، اظهار کرد: عید سعید غدیر خم را به همه مردم عزیز ایران، بهویژه خانوادههای معزز و مکرم شهدا و به طور خاص نیز این عید بزرگ را به خانواده شهدای سادات تهنیت میگوییم. بنیاد شهید و امور ایثارگران امسال تلاش کرده است با رویکردی مردمی، هویتی و فرهنگی، برنامههایی در شأن نام شهید و در تراز فرهنگ غدیر در سراسر کشور برگزار کند.
وی با اشاره به تجربه سال گذشته برگزاری این پویش گفت: سال گذشته همزمان با عید سعید غدیر، خادمین خانوادههای معظم شهدا در سراسر کشور پویشی با عنوان «سلام سید شهید» راهاندازی کردند. این پویش به لطف خدا حال و هوای بسیار خوبی در سطح کشور ایجاد کرد و بهویژه در محلهای اصلی برگزاری، با استقبال بسیار خوب مردم روبهرو شد.
وی افزود: یکی از ویژگیهای برجسته برنامه سال گذشته این بود که خانوادههای معزز شهدا در محل پردیس حضور داشتند و مردم به صورت مستقیم با آنان گفتگو میکردند. این ارتباط چهرهبهچهره، فضایی صمیمی، عاطفی و اثرگذار را رقم زد. همچنین خانواده محترم سید شهید هدیهای معنوی به مردم اهدا میکردند که این بخش نیز مورد استقبال عموم قرار گرفت. در مجموع، مراسم سال گذشته یک طلیعه و نقطه آغاز مهم بود تا نشان «سلام سید» و «سلام سید شهید» امسال با انسجام و گستردگی بیشتری دنبال شود.
مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به طراحی گسترده برنامههای امسال تصریح کرد: پردیس «سلام شهید» در دوره جدید فعالیتهای فرهنگی بنیاد و از ابتدای امسال در مراکز استانها و در بزرگترین تجمعات شهری در حال برگزاری است. ۶۲ پردیس با عنوان «سلام شهید» در سراسر کشور برپا شدند که به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران با محتوایی ارزشمند، خدمات فرهنگی و هنری مورد اقبال عموم حاضرین در تجمعات مردمی قرار گرفت.
وی ادامه داد: بخش ویژه برنامههای عید غدیر امسال، ادامه و تکمیل همان تجربه موفق سال گذشته در بستر این پردیسهاست. به همین منظور، غرفهای ویژه در پردیسهای «سلام شهید» با عنوان «خانه دوست کجاست؟» برپا خواهد شد.
فاطمیانپور درباره جزئیات این غرفه گفت: در غرفه «خانه دوست کجاست» هر روز یکی از خانوادههای محترم شهدا دعوت میشوند تا در محل حضور پیدا کرده، با مردم گفتوگو داشته باشند، روایتگری کنند و از تجربه زیسته خود در مسیر ایثار و شهادت بگویند. این حضور زنده و انسانی، فرصتی برای پیوند بیشتر مردم با فرهنگ ایثار و شهادت فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: در ایام عید غدیرخم، این غرفه بهطور ویژه در اختیار «خانواده شهدای سادات» خواهد بود. این خانوادههای معظم علاوه بر حضور در غرفه و گفتوگو با مردم، بر روی استیج اصلی برنامه نیز مورد تجلیل و تکریم قرار میگیرند. همچنین هدایایی از سوی این عزیزان به مردم اهدا خواهد شد تا یادگاری معنوی و فرهنگی این دیدارها در خاطرها بماند. این برنامه در همه مراکز استانها برگزار خواهد شد و در حقیقت، پردیسهای «سلام سید شهید» و غرفه ویژه «خانه دوست کجاست» به یکی از کانونهای اصلی برنامههای غدیر امسال تبدیل میشود.
مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به بخش دیگری از این برنامهها گفت: در ایام عید غدیر، گلباران و عطرافشانی مزار شهدای سادات در سراسر کشور انجام خواهد شد. همچنین معرفی شهدای سادات در قالب برنامهها و تولیدات رسانهای که از سوی ادارهکل هنری و بخشهای مختلف فرهنگی بنیاد شهید تهیه میشود، در دستور کار قرار دارد.
این مقام مسئول افزود: در گلزارهای شهدا نیز تلاش میشود قبور مطهر شهدای سادات بهصورت مشخص معرفی شوند تا مردم بتوانند با شناخت بیشتر، به زیارت این قبور مطهر بروند و با این شهدای بزرگوار ارتباط معنوی برقرار کنند. این معرفی، هم جنبه هویتی دارد و هم میتواند به ترویج فرهنگ تکریم شهدا در میان نسل جوان کمک کند.
فاطمیانپور در ادامه به بخش مجازی برنامهها نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بر رویدادهای میدانی، پویش «سلام سید شهید» در فضای مجازی نیز در حال راهاندازی و تقویت است. افرادی که توفیق پیدا میکنند در این ایام به مزار مطهر شهدا مشرف شوند و در کنار مزار یکی از شهدای سید حضور یابند، میتوانند عکس یادگاری خود را با هشتگ #سلام_سید_شهید در فضای مجازی منتشر کنند.
وی یادآور شد: انتشار این تصاویر و روایتها، هم موجب گسترش نام و یاد شهدا میشود و هم پیوند نسل امروز را با فرهنگ زیارت، احترام به شهید و شناخت شهدای سادات عمیقتر میکند.
مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه فضای تبلیغاتی کشور نیز در خدمت این مناسبت قرار خواهد گرفت، گفت: هر آنچه در اختیار داریم، در حوزه تبلیغات میدانی برای این ایام بهکار خواهیم گرفت. هدف ما این است که نام شهید، یاد غدیر و تکریم خانوادههای معظم شهدا در سطح شهرها و در منظر عمومی برجسته و محسوس باشد.
فاطمیانپور در ادامه از اجرای ویژه پویش «اول خانواده شهدا» در ایام غدیر خبر داد و اظهار کرد: این پویش منبعث از فرمایش رهبر معظم انقلاب است که در بیانات ابتدای سال بر ضرورت دیدار با خانوادههای شهدا تأکید فرمودند. بر همین اساس، یک همافزایی و هماهنگی ارزشمند میان مجموعه بنیاد شهید، خادمیاران رضوی، نیروهای جبهه انقلاب اسلامی، بسیج، کانونهای مساجد، مجموعه صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفته است.
وی افزود: در قالب این پویش، گروههای مختلف با هم در منازل خانوادههای معظم شهدا حضور پیدا میکنند تا ضمن ادای احترام، از این خانوادهها تکریم بهعمل آورند. این حرکت از ابتدای سال آغاز شده و در ایام غدیر، بهطور ویژه برای خانواده شهدای سادات برنامهریزی شده است. این موضوع به استانها نیز ابلاغ شده و انشاءالله در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین گفت: غیر از این برنامهها، تولیدات محتوایی متنوعی نیز در دستور کار قرار دارد که همکاران ما در بخشهای مختلف فرهنگی و هنری در حال طراحی و آمادهسازی آن هستند. همچنین ادارات کل بنیاد شهید در استانها برنامههای متعددی دیگری نیز متناسب با موقعیت فرهنگی استان، در این ایام برگزار میکنند.
وی اضافه کرد: از جمله در تهران و برخی دیگر از استانها، با همکاری دفاتر مراجع و مجموعههای فرهنگی و مذهبی، برنامههای متنوعی برای تکریم خانواده معظم و معزز شهدا در حال برگزاری است تا فضای عید غدیر امسال بیش از پیش با نام شهدا، بهویژه شهدای سادات، معطر شود.
فاطمیانپور به برنامه ویژه تهران اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از برنامههای ویژه بنیاد شهید، مراسمی است که روز چهارشنبه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد. در این برنامه، خانوادههای محترم شهدای سادات در موقعیت خیابان کشور دوست با راهپیمایی به سمت مقتل رهبر شهید انقلاب اسلامی مراسم باشکوهی را با محور ادای احترام و تبریک عید غدیر به رهبر کبیر انقلاب اسلامی و رهبر شهیدمان و تجدید عهد با مقام معظم رهبری و آرمانهای انقلاب اسلامی، برگزار خواهند کرد. این مراسم با بخشهای متنوع فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد.
مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان تأکید کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد، این است که عید غدیر تنها یک مناسبت آیینی نباشد، بلکه به فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ولایت، ایثار، شهادت و تکریم خانوادههای شهدا تبدیل شود. خانوادههای شهدا پرچمداران صبر، عزت و وفاداری به آرمانها هستند و جامعه ما نیازمند ارتباط هرچه بیشتر با این گنجینههای معنوی است.
نظر شما