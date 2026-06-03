تمهیدات ویژه اورژانس گیلان برای مراسم غدیر و سوگواری ارتحال امام

فاطمه نیازمند مطلوبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم و تسلیت سالروز ارتحال امام خمینی (ره)، اظهار کرد: با توجه به همزمانی جشن عید امامت و ولایت با ایام سوگواری ارتحال امام راحل و پیش‌بینی حضور گسترده مردم در مراسم‌های آیینی، گلزار شهدا و تکایا، مرکز اورژانس استان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته است.

وی افزود: تیم‌های عملیاتی شامل آمبولانس‌ها، موتولانس‌ها و اتوبوس‌آمبولانس در نقاط پرتردد و محل‌های اصلی برگزاری مراسم مستقر شده‌اند تا امنیت سلامت شرکت‌کنندگان تأمین شود.

رئیس مرکز اورژانس گیلان خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است که مردم شریف گیلان با خاطری آسوده در این آیین‌ها حضور یابند.

نیازمند مطلوبی در پایان با تأکید بر هوشیاری کامل نیروهای عملیاتی و دیسپچ استان، از شهروندان خواست در صورت نیاز به خدمات اورژانسی، ضمن همکاری با تیم‌های امدادی، بلافاصله با شماره ۱۱۵ تماس گرفته و آدرس دقیق را ارائه دهند.

گفتنی است تمامی پایگاه‌های اورژانس شهری و جاده‌ای گیلان در این ایام به صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه در آمادگی کامل برای امدادرسانی به شهروندان قرار دارند.