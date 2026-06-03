به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر چهارشنبه در نشست رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با مدیران رسانه‌های آذربایجان شرقی با قدردانی از همراهی رسانه‌های استان در تقویت اطلاع‌رسانی اقدامات دولت، اظهار کرد: علاوه بر ارتباط رسمی و اداری، نوعی ارادت و ارتباط صمیمی نیز میان ما و اهالی رسانه وجود دارد و اطمینان دارم هر یک از شما نسبت به استان و مسائل آن تعصب و دغدغه دارید.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی خاستگاه رئیس‌جمهور است، افزود: اهالی رسانه استان نیز به‌طور طبیعی ارتباطی قلبی و ریشه‌ای با ایشان دارند و امید است این ظرفیت به بهبود فضای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی کمک کند.

استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: منظور از این همراهی، تعصب کورکورانه یا حمایت بی‌قید و شرط نیست؛ بلکه اگر نقدی هم مطرح می‌شود، باید منصفانه و در چارچوب حرفه‌ای باشد. رسانه‌های استان تاکنون نیز در ایجاد آرامش در فضای سیاسی آذربایجان شرقی نقش مؤثری داشته‌اند و ما نیز تلاش خواهیم کرد بیش از گذشته در خدمت آنها باشیم.

وی با اشاره به اهمیت گفت‌وگو و تعامل با رسانه‌ها خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی ضروری است و در برنامه‌های آینده استانداری برای تقویت ارتباط با رسانه‌ها پیش‌بینی خواهد شد.

سرمست با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: به دلیل شرایط جنگی و برخی تنگناها، آن‌طور که انتظار داشتیم فرصت ارتباط گسترده با رسانه‌ها فراهم نشد؛ اما باور و اعتماد ما به خبرنگاران و رسانه‌ها عمیق و مبتنی بر تجربه‌های گذشته است.

وی ادامه داد: همان‌طور که در ارتباط میان دولت و بخش خصوصی، در صورت بروز مشکل تلاش کرده‌ایم طرف بخش خصوصی باشیم، در حوزه رسانه نیز اعلام می‌کنیم اگر اختلافی میان خبرنگاران و مدیران یا بخش دولتی پیش بیاید، خبرنگاران می‌توانند روی ما حساب کنند و ما طرف اصحاب رسانه خواهیم بود.

در ادامه این نشست، زارع کهنمویی مدیرکل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی نیز با اشاره به فضای پرنشاط رسانه‌ای استان اظهار کرد: رسانه‌های آذربایجان شرقی توانسته‌اند مرجعیت خود را در میان مردم حفظ کنند و با حرکت در مسیر حرفه‌ای، در بسیاری از حوزه‌ها به دولت کمک کنند.